La Russia ha lanciato il suo più grande attacco aereo contro l'Ucraina durante la notte, ha dichiarato un funzionario ucraino, come parte di una campagna di bombardamenti in escalation che ha ulteriormente ridotto le speranze di un progresso negli sforzi per porre fine alla guerra che dura da tre anni.

Secondo l'Aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato un totale di 537 armi aeree contro l'Ucraina, tra cui 477 droni e esche e 60 missili.

Di questi, 249 sono stati abbattuti e 226 sono andati persi, probabilmente a causa di interferenze elettroniche.

Yuriy Ihnat, capo delle comunicazioni per l'Aeronautica ucraina, ha dichiarato all'Associated Press che l'attacco notturno è stato “il più massiccio attacco aereo” contro il Paese, considerando sia i droni che i vari tipi di missili.

L'attacco ha colpito diverse regioni in tutta l'Ucraina, inclusa l'Ucraina occidentale, lontano dalla linea del fronte.

La Polonia e i paesi alleati hanno fatto decollare aerei per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco, ha dichiarato l'Aeronautica polacca.

Il governatore regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin, ha riferito che una persona è morta in un attacco con droni.

Sei persone sono rimaste ferite a Cherkasy, tra cui un bambino, secondo quanto riportato dal governatore regionale Ihor Taburets.