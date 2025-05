Il Presidente siriano Ahmed al Sharaa ha ribadito il forte impegno della Siria per il dialogo e la diplomazia come strumenti essenziali per risolvere i conflitti e promuovere la stabilità regionale e globale.

Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante la sua partecipazione alla quarta edizione dell'Antalya Diplomacy Forum, iniziata venerdì nel sud della Türkiye

Nelle dichiarazioni di sabato, riportate dall'agenzia di stampa ufficiale siriana SANA, Sharaa ha sottolineato che la partecipazione della Siria deriva dalla “ferma convinzione della Repubblica Araba Siriana che il dialogo e la diplomazia siano i mezzi più efficaci per risolvere le controversie e rafforzare la pace e la stabilità nella nostra regione e nel mondo.”

Sharaa ha descritto il forum come una “preziosa opportunità” per scambiare opinioni con leader e funzionari internazionali riguardo alle sfide regionali e globali più urgenti.

Ha inoltre sottolineato “l'importanza di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Araba Siriana,” alla luce delle continue violazioni israeliane del territorio siriano.

Violazioni israeliane sul territorio siriano

Da quando Sharaa ha assunto l'incarico dopo la caduta del regime di Assad nel dicembre 2024, Israele ha effettuato numerosi attacchi all'interno della Siria senza minacce di ritorsione da parte di Damasco. Israele ha inoltre occupato la zona cuscinetto monitorata dalle Nazioni Unite sul territorio siriano, citando la necessità di “mettere in sicurezza” le alture del Golan occupate.

Gli attacchi aerei israeliani sulla Siria sono diventati quasi quotidiani negli ultimi mesi, colpendo siti militari siriani, depositi di armi e infrastrutture, causando vittime civili e danni alle attrezzature dell'esercito siriano.

Israele occupa la maggior parte delle alture del Golan siriane dal 1967 e ha sfruttato il recente cambiamento politico in Siria per espandere il controllo su zone precedentemente smilitarizzate, annullando di fatto l'accordo di disimpegno del 1974.

Sharaa ha anche ringraziato il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan per la calorosa ospitalità e il vivo interesse dimostrato.

L'Antalya Diplomacy Forum, della durata di tre giorni e iniziato venerdì, si svolge sotto il tema “Riconquistare la diplomazia in un mondo frammentato” e riunisce leader, diplomatici e responsabili politici da tutto il mondo.