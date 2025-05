Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che aspetterà personalmente il Presidente russo Vladimir Putin in Türkiye giovedì, mentre gli sforzi diplomatici mostrano segni di ripresa dopo mesi di stallo nella guerra tra i due paesi.

“Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia,” ha scritto Zelenskyy su X domenica.

“Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Türkiye giovedì. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse.”, ha detto Zelensky.

Le sue dichiarazioni sono arrivate poco dopo che Putin ha annunciato che la Russia è pronta a riprendere i negoziati diretti con l'Ucraina a Istanbul a partire dal 15 maggio.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato l'Ucraina ad accettare la proposta in un post su X domenica.

“Il Presidente Putin della Russia non vuole un accordo di cessate il fuoco con l'Ucraina, ma piuttosto vuole incontrarsi giovedì, in Türkiye , per negoziare una possibile fine al BAGNO DI SANGUE. L'Ucraina dovrebbe accettare questo, IMMEDIATAMENTE... Comincio a dubitare che l'Ucraina farà un accordo con Putin, che è troppo occupato a celebrare la Vittoria della Seconda Guerra Mondiale... FATE L'INCONTRO, ORA!!!”

La Türkiye accoglie con favore la proposta di Putin

Parlando in una conferenza stampa a Mosca, Putin ha dichiarato che lunedì terrà una telefonata con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan per richiedere formalmente il supporto della Türkiye nell'ospitare i colloqui.

“La Russia è pronta a negoziare senza precondizioni,” ha aggiunto Putin.

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto con favore la dichiarazione di Putin sulla ripresa dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina a Istanbul, affermando di essere lieto di sentirlo sostenere la continuazione dei negoziati da dove si erano interrotti nel 2022.

Erdogan ha ribadito che la Türkiye è pronta a ospitare colloqui volti a raggiungere una soluzione duratura.

La metropoli turca aveva già ospitato una serie di colloqui nel marzo 2022 – subito dopo l'inizio del conflitto – volti a trovare un terreno comune per porre fine al conflitto armato, ma non era riuscita a raggiungere un accordo per la guerra, che ora è al suo quarto anno.

Erdogan, da tempo sostenitore della risoluzione del conflitto, ha ripetutamente offerto la disponibilità della Türkiye a ospitare colloqui di pace e a fare tutto il possibile per promuovere una soluzione.

La Türkiye ha il privilegio di mantenere buone relazioni sia con la Russia che con l'Ucraina.