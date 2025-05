Un neolaureato della Columbia University, detenuto dagli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense per aver partecipato a manifestazioni pro-palestinesi, ha parlato dell'ingiustizia del sistema giudiziario statunitense.

Mahmoud Khalil, che ha partecipato a manifestazioni pro-palestinesi presso la sua università a New York, è stato trattenuto dall'ICE per la sua partecipazione e, in un'udienza della scorsa settimana, gli è stata ordinata l'espulsione da un giudice sulla base delle accuse di rappresentare una minaccia di politica estera per l'amministrazione Trump.

In vista dell'udienza del 23 aprile per stabilire come procederà il processo di deportazione, Khalil ha condiviso la sua storia in una lettera al Washington Post.

“Venerdì un tribunale per l'immigrazione ha stabilito che il governo può deportarmi nonostante il mio status di residente permanente legale. Inoltre, le accuse contro di me erano prive di fondamento - molte delle cosiddette “prove” sono state prese direttamente da tabloid sensazionali”, ha dichiarato.

Sebbene la sentenza non comporti l'immediata deportazione di Khalil, egli ha ancora molte altre udienze davanti a sé, poiché parti del suo caso sono pendenti in diversi tribunali.

“Ho imparato come l'amministrazione (Trump) stia abusando della legge sull'immigrazione per attuare il suo programma repressivo”. “Più penso alla rapidità con cui il mio caso è stato ascoltato e deciso, più mi rendo conto di come il giusto processo sia stato calpestato. D'altra parte, penso a quanti altri detenuti insieme a me hanno aspettato mesi o addirittura anni per il 'giusto processo'”.

Khalil si è chiesto perché i manifestanti della Columbia, come migliaia di manifestanti pro-palestinesi in altre università degli Stati Uniti, siano penalizzati per la loro libertà di espressione.

Ha chiesto: “Perché protestare contro l'uccisione indiscriminata di migliaia di palestinesi innocenti da parte di Israele dovrebbe erodere i miei diritti costituzionali?”.

“Con le migliaia di studenti con cui ho difeso la Columbia - compresi i miei amici musulmani, ebrei e cristiani - credo nell'uguaglianza intrinseca di tutte le persone”, ha continuato Khalil. “Credo nella dignità umana e nel diritto del mio popolo di guardare il cielo e vivere senza paura di un missile in arrivo”.

TRT Global - Mahmoud Khalil's lawyers tell court Trump admin used tabloid sources to incriminate Columbia grad Khalil's legal team submits evidence including residency application and work history, adding Trump admin used articles from conservative dailies New York Post, Washington Free Beacon, and Indian paper Times of India to inculpate their client. 🔗

‘‘La democrazia degli interessi non è democrazia’’

“I diritti vengono concessi solo a chi si allinea con chi è al potere”, ha detto Khalil, aggiungendo che questi diritti non esistono per i poveri, le persone di colore e coloro che si oppongono alle ingiustizie.

“Il diritto alla libertà di espressione è sempre stato estremamente debole quando si tratta della Palestina”, ha detto.

“Tuttavia, la repressione delle università e degli studenti mostra chiaramente quanto la Casa Bianca abbia paura che l'idea della libertà palestinese entri nel mainstream. Altrimenti, i funzionari dell’amministrazione Trump non avrebbero solo cercato di deportarmi, ma non avrebbero nemmeno deliberatamente ingannato l’opinione pubblica su chi sono e cosa rappresento."

Khalil, durante il processo di espulsione, attende il verdetto del tribunale con la possibilità di essere rimandato o in Siria o in Algeria. Ha dichiarato di aver scritto la sua lettera al Washington Post con l’intento di mostrare che i diritti delle persone sono già in pericolo e di “far suonare i campanelli d’allarme”.

"Spero che questa lettera risvegli la vostra indignazione di fronte al fatto che protestare contro un massacro — l’istinto umano più basilare — venga represso da uno Stato che ha paura di leggi ambigue, propaganda razzista e di un popolo che si è risvegliato", ha detto.

"Spero che questo scritto vi faccia capire che quella che per alcuni è una democrazia — una democrazia degli interessi — non è in realtà una democrazia," ha concluso. "Spero che vi spinga ad agire, prima che sia troppo tardi."