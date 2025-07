Nel corso delle ultime settimane, la crescente catastrofe umanitaria a Gaza ha suscitato una serie di condanne da parte della società civile e di diversi governi, inclusi quelli occidentali che finora erano stati riluttanti a esprimere critiche severe.

Nel Regno Unito, il Segretario agli Esteri David Lammy ha espresso dichiarazioni che hanno riacceso l’attenzione sulla posizione britannica nei confronti di Israele. Ha affermato che il Regno Unito "andrà oltre nell’adottare misure contro Israele... se la situazione intollerabile continuerà".

Inoltre, un sondaggio di opinione condotto da YouGov, pubblicato oggi, indica che circa metà della popolazione britannica sostiene una serie di sanzioni contro Israele. È probabile che il governo britannico risponda in qualche modo, con voci che circolano su nuove sanzioni in discussione da tempo.

Ma questo segna un cambiamento significativo nella politica estera del Regno Unito? O sarà criticato come un semplice gesto simbolico, privo di conseguenze reali e sostanziali?

Misure potenziali

Accademici come il professore israeliano Omer Bartov, uno dei massimi esperti mondiali di studi sul genocidio, hanno pubblicamente concluso che ciò che Israele sta facendo a Gaza è genocidio, come riportato sulle pagine del New York Times.

Anche la giudice britannica, la Baronessa Kennedy, ha espresso la stessa opinione in un’intervista radiofonica nel Regno Unito. Nel mondo accademico, nei media, nella società civile britannica, ma anche nei circoli governativi e politici, la conclusione che la guerra di Israele a Gaza sia diventata genocida non è rara. In privato, molti in posizioni di autorità politica e governativa riconoscono lo stesso.

Dato questo sentimento diffuso, che riflette i fatti sul terreno a Gaza a causa delle azioni israeliane, c’è naturalmente una grande pressione sul governo britannico affinché traduca una retorica più dura su Israele in azioni concrete.

Diversi passi concreti sono effettivamente disponibili in tal senso. Questi vanno da gesti simbolici a misure legali e diplomatiche significative: