La Slovenia è il primo paese dell'UE a vietare il commercio di armi con Israele a causa della guerra a Gaza
Il governo afferma di non aver rilasciato alcun permesso per l'esportazione di armi e attrezzature militari verso Israele dall'ottobre 2023 a causa della sua guerra a Gaza.
1 agosto 2025

La Slovenia ha annunciato che vieterà ogni commercio di armi con Israele a causa della guerra a Gaza, definendolo un primo passo da parte di una nazione dell'UE.

Il governo sloveno ha spesso criticato Israele e lo scorso anno ha deciso di riconoscere lo Stato palestinese come parte degli sforzi per porre fine al conflitto a Gaza il prima possibile.

"La Slovenia è il primo Paese europeo a vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di armi da e verso Israele," ha dichiarato il governo in un comunicato diffuso giovedì sera.

Ha aggiunto che sta agendo "in modo indipendente" poiché l'Unione Europea non è riuscita ad adottare misure concrete a causa di disaccordi interni e mancanza di unità.

Nel contesto della devastante guerra a Gaza, dove "le persone muoiono perché gli aiuti umanitari vengono sistematicamente negati loro," è "dovere di ogni Stato responsabile agire, anche se ciò significa fare un passo avanti rispetto agli altri," si legge nella dichiarazione.

Il governo ha inoltre sottolineato di non aver rilasciato alcun permesso per l'esportazione di armi e attrezzature militari verso Israele dall'ottobre 2023 a causa del conflitto.

All'inizio di luglio, la Slovenia, in un'altra prima per l'UE, ha vietato l'ingresso nel Paese a due ministri israeliani di estrema destra.

Entrambi sono stati dichiarati "persona non grata," accusati di incitare "violenza estrema e gravi violazioni dei diritti umani dei palestinesi" con "dichiarazioni di natura genocida."

Nel giugno 2024, il parlamento sloveno ha approvato un decreto per riconoscere lo Stato palestinese, seguendo l'esempio di Irlanda, Norvegia e Spagna, in parte spinto dalla condanna dei bombardamenti incessanti di Gaza da parte di Israele dopo il 7 ottobre 2023.

