La Slovenia ha annunciato che vieterà ogni commercio di armi con Israele a causa della guerra a Gaza, definendolo un primo passo da parte di una nazione dell'UE.

Il governo sloveno ha spesso criticato Israele e lo scorso anno ha deciso di riconoscere lo Stato palestinese come parte degli sforzi per porre fine al conflitto a Gaza il prima possibile.

"La Slovenia è il primo Paese europeo a vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di armi da e verso Israele," ha dichiarato il governo in un comunicato diffuso giovedì sera.

Ha aggiunto che sta agendo "in modo indipendente" poiché l'Unione Europea non è riuscita ad adottare misure concrete a causa di disaccordi interni e mancanza di unità.

Nel contesto della devastante guerra a Gaza, dove "le persone muoiono perché gli aiuti umanitari vengono sistematicamente negati loro," è "dovere di ogni Stato responsabile agire, anche se ciò significa fare un passo avanti rispetto agli altri," si legge nella dichiarazione.