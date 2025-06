I partiti di opposizione cercano il sostegno dei partiti ultraortodossi per il disegno di legge che mira a sciogliere la Knesset.

Il parlamento israeliano (Knesset) si prepara a votare il disegno di legge presentato dai partiti di opposizione per sciogliere l'assemblea.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, i partiti di opposizione hanno affermato che la decisione di proporre il disegno di legge per sciogliere la Knesset è stata “presa all'unanimità ed è vincolante per tutte le fazioni.”

“In coordinamento tra tutte le fazioni, è stato deciso di rimuovere le leggi dell'opposizione dall'ordine del giorno per concentrare tutti gli sforzi su un unico obiettivo: rovesciare il governo,” si legge nella dichiarazione.

I sostenitori del disegno di legge cercano di ottenere il sostegno dei partiti ultraortodossi per lo scioglimento della Knesset e l’indizione delle elezioni anticipate.

L'opposizione ha già ottenuto il sostegno del blocco di United Torah Judaism (UTJ), che detiene sette seggi nella Knesset composta da 120 membri.

Resta incerto se il partito Shas, che detiene 11 seggi nella Knesset, sosterrà il disegno di legge.

Il canale israeliano Channel 13 ha riferito in precedenza che Shas voterà per sciogliere la Knesset nella lettura preliminare del disegno di legge, a causa del fallimento del Primo Ministro Benjamin Netanyahu nel far approvare una legislazione che esenta gli ebrei Haredi dal servizio militare obbligatorio.

La coalizione di governo attualmente detiene 68 seggi e ha bisogno di almeno 61 per rimanere al potere.

Le comunità ultraortodosse continuano a protestare contro il servizio militare, a seguito di una sentenza della Corte Suprema del 25 giugno 2024 che li obbliga ad arruolarsi e vieta il sostegno finanziario alle istituzioni religiose che criticano la sentenza.

Gli Haredim rappresentano circa il 13% dei 10 milioni di cittadini israeliani. Si oppongono al servizio militare per motivi religiosi, sostenendo che lo studio della Torah è il loro dovere primario e che l'integrazione nella società secolare minaccia la loro identità religiosa e la coesione comunitaria.

Il disegno di legge arriva mentre l'esercito israeliano continua una brutale offensiva contro Gaza dall'ottobre 2023, uccidendo quasi 55.000 palestinesi, per lo più donne e bambini.

L'opposizione israeliana ha accusato Netanyahu di prolungare la guerra a Gaza per compiacere i suoi partner di coalizione di estrema destra e mantenere il potere.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per i suoi crimini di guerra contro i civili nell'enclave.