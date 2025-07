Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che Teheran non abbandonerà il suo programma nucleare nonostante i gravi danni causati dai recenti attacchi aerei statunitensi, definendo l'arricchimento dell'uranio una questione di orgoglio nazionale.

"Per ora, l'arricchimento è fermo perché, sì, i danni sono seri e gravi," ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi in un'intervista con Fox News. "Ma ovviamente non possiamo rinunciare all'arricchimento perché è un risultato dei nostri scienziati."

Ha aggiunto che qualsiasi futuro accordo nucleare dovrà includere il diritto dell'Iran all'arricchimento.

Le dichiarazioni di Araghchi sono arrivate a poche settimane dagli attacchi aerei statunitensi del 22 giugno su tre impianti nucleari in Iran, incluso il sito sotterraneo di Fordow, in risposta alla guerra di 12 giorni tra Israele e Iran.

Pur riconoscendo che le strutture sono state "gravemente distrutte", Araghchi ha insistito sul fatto che l'expertise nucleare dell'Iran rimane intatta. "La tecnologia è lì. Il nostro programma nucleare, il nostro programma di arricchimento, non è qualcosa di importato dall'estero che può essere distrutto con bombardamenti," ha affermato.

Più attacchi 'se necessario'

Il presidente statunitense Donald Trump ha risposto alle dichiarazioni di Araghchi sulla sua piattaforma Truth Social, scrivendo: "Come ho detto, e lo faremo di nuovo, se necessario!"

In un post successivo, Trump ha criticato CNN per aver citato valutazioni di intelligence secondo cui gli attacchi potrebbero aver solo ritardato il programma nucleare iraniano di pochi mesi, chiedendo al network di licenziare il suo giornalista.

Araghchi ha anche confermato che l'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran sta ancora valutando l'entità dei danni ai materiali e alle strutture nucleari. Non ha chiarito se sia stato preservato dell'uranio arricchito.

Nonostante il contraccolpo, Araghchi ha dichiarato che l'Iran rimane aperto ai negoziati, ma non a colloqui diretti con gli Stati Uniti in questo momento. "Siamo pronti a intraprendere qualsiasi misura di rafforzamento della fiducia necessaria per dimostrare che il programma nucleare iraniano è pacifico," ha detto, in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi.

Ha inoltre confermato che l'Iran continuerà a sviluppare e produrre missili. "Abbiamo ancora un buon numero di missili per difenderci," ha detto, nonostante gli attacchi israeliani alle infrastrutture missilistiche iraniane durante il recente conflitto.

Nuovi colloqui sul nucleare tra l'Iran e l'E3—Germania, Francia e Regno Unito—sono previsti per venerdì a Istanbul.

I precedenti colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran si erano svolti tramite mediatori omaniti fino a quando Israele non ha lanciato un attacco non provocato il 13 giugno. Gli Stati Uniti si sono uniti al conflitto pochi giorni dopo con i propri attacchi alle strutture nucleari iraniane.