La Türkiye condanna gli attacchi di Israele contro l'Iran come "aggressione barbara"

"Il tempismo degli attacchi dimostra che il governo Netanyahu non è disposto a risolvere alcuna questione attraverso la diplomazia ed è pronto a mettere a rischio la stabilità regionale e la pace globale per i propri interessi," afferma il Ministero degli Esteri turco in una dichiarazione.