Il Ministro degli Esteri dell'India, Vikram Misri, è stato bersaglio di insulti sui social media dopo aver annunciato, a nome del suo governo, un cessate il fuoco con il vicino Pakistan.

Il quotidiano indiano The Hindu ha riportato che la famiglia di Misri è stata presa di mira da troll filogovernativi in India, contrari al cessate il fuoco con il Pakistan.

Il Ministro degli Esteri indiano è stato costretto a bloccare il suo account e a eliminare i commenti, a causa di una valanga di commenti offensivi e inappropriati.

Secondo il sito di informazione The Wire, account filogovernativi su X hanno definito Misri un “traditore”, hanno recuperato vecchi post riguardanti la sua famiglia e hanno preso di mira sua figlia per aver studiato all'estero e per aver fornito assistenza legale ai rifugiati musulmani Rohingya.

Un campanello d’allarme

Il partito d'opposizione indiano, il Congresso, in una dichiarazione critica nei confronti dei troll di destra, che ha affermato che questi sono legati al BJP al governo, e ha dichiarato:

“La scorsa settimana, i bhakts di Modi (seguaci) hanno lanciato una feroce campagna di diffamazione contro la signora Himanshi Narwal, vedova di un soldato e ufficiale, semplicemente perché ha fatto appello per ‘nessun odio, nessuna violenza’. Ora stanno prendendo di mira il Ministro degli Esteri Vikram Misri, come se fosse stato lui a decidere unilateralmente il cessate il fuoco, e non Modi, Amit Shah, Rajnath Singh o Jaishankar.”

Un altro leader dell'opposizione ha dichiarato:

“Gli insulti rivolti a Vikram Misri e a sua figlia sono un campanello d’allarme. Chiamare questo odio ‘nazionalismo’ è la più grande menzogna del nostro tempo. La macchina dell’odio filogovernativo è la vera minaccia per l’India e questo marciume deve finire prima che finisca noi.”

Pakistan e India hanno raggiunto un cessate il fuoco dopo quattro giorni di attacchi reciproci, che hanno causato la morte di oltre 50 persone nei due Paesi.

Il Pakistan ha affermato di aver inflitto diversi colpi militari all'India, inclusa l'abbattimento di più jet, un’affermazione supportata da numerosi media internazionali.

L'India, da parte sua, ha chiuso almeno 8.000 account su X, che avevano criticato le sue affermazioni.

Nel frattempo, una vasta campagna di disinformazione da parte di alcuni canali di notizie mainstream indiani ha suscitato una reazione negativa tra gli utenti dei social media.