L'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander è stato rilasciato da Gaza a seguito di negoziati riservati tra l'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Hamas, facilitati dall'attivista arabo-americano Bishara Bahbah, come confermato da fonti a TRT World.

Secondo una fonte, un alto membro di Hamas ha contattato Bahbah il mese scorso per cercare un canale di comunicazione con Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per il Medio Oriente. Successivamente, l'ala armata di Hamas, le Brigate Al-Qassam, ha liberato Alexander lunedì sera.

Bahbah ha rifiutato di fornire commenti sui negoziati o sulle circostanze che hanno portato al rilascio di Alexander.

Alexander prestava servizio in un'unità d'élite di fanteria situata lungo la recinzione tra Gaza e Israele ed era l'ultimo ostaggio americano noto detenuto a Gaza.

Le stime attuali indicano che ci sono ancora 59 prigionieri a Gaza, di cui si ritiene che 21 siano ancora vivi.

Al contrario, oltre 9.900 palestinesi sono attualmente detenuti in Israele.

‘Risultato diretto della leadership americana’

Bahbah, esperto di gestione patrimoniale e autore, è stato politicamente attivo, registrandosi come elettore democratico fino a maggio 2024. In una precedente intervista con TRT World, ha espresso il suo disappunto per il rifiuto dell'amministrazione Biden di imporre un embargo sulla fornitura di armi a Israele, decisione che lo ha spinto a cambiare la sua affiliazione politica al Partito Repubblicano.

Bahbah è stato un sostenitore esplicito di Trump, in particolare durante le elezioni presidenziali, dove ha fatto campagna per Trump in regioni con una significativa popolazione arabo-americana, in particolare in Michigan. Ha collaborato strettamente con potenti alleati di Trump, tra cui Richard Grenell, inviato speciale presidenziale per missioni speciali degli Stati Uniti, e l'uomo d'affari libanese-americano Massad Boulos, stretto collaboratore di Trump e il cui figlio è sposato con Tiffany Trump, figlia dell'ex presidente.

Dopo la proposta di Trump di trasformare Gaza in una destinazione turistica, Bahbah ha rinominato la sua organizzazione da Arab Americans for Trump a Arab Americans for Peace.

Quando i giornalisti hanno chiesto informazioni sui negoziati riservati che hanno portato al rilascio di Alexander, Tommy Pigott, portavoce principale aggiunto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, martedì ha evitato di commentare i dettagli delle conversazioni diplomatiche private.

“Non commenterò conversazioni diplomatiche private. Ma ciò che posso dire e ribadire è che questo dimostra che quando il presidente Trump dice che non lascerà mai indietro un americano, lo intende davvero.”

Pigott ha descritto il rilascio come un risultato diretto della leadership americana.

Pigott ha ribadito che Trump lavora costantemente per la sicurezza del popolo americano, così come il Segretario Rubio. Ma non discuterò né fornirò dettagli sulle conversazioni diplomatiche private.