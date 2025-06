Gli attacchi anti-musulmani e gli episodi di discriminazione hanno raggiunto un nuovo record allarmante in Germania nel 2024, con oltre 3.000 casi documentati, ha annunciato il gruppo per i diritti CLAIM.

L'organizzazione ha registrato 3.080 episodi anti-musulmani nel 2024, rappresentando un drammatico aumento del 60% rispetto ai 1.926 casi segnalati nel 2023. Gli incidenti hanno avuto una media di oltre otto casi al giorno durante tutto l'anno.

Il rapporto annuale ha rivelato un'escalation preoccupante nella gravità degli attacchi, tra cui due omicidi, 198 casi di aggressione fisica, tre dei quali classificati come tentato omicidio, 122 casi di danneggiamento di proprietà, quattro incendi dolosi e 259 altri reati, tra cui rapine ed estorsioni.

“Il razzismo anti-musulmano non è un fenomeno marginale. Si estende dalle strade alle aule scolastiche, dalle sale d'attesa ai municipi. Opera negli uffici governativi, nel mercato immobiliare, nelle sezioni dei commenti - e sta diventando sempre più brutale,” hanno dichiarato gli esperti di CLAIM nel loro rapporto.

Le donne sono state colpite in modo sproporzionato, rappresentando il 71% delle vittime individuali. Il rapporto ha evidenziato che le donne visibilmente musulmane affrontano particolarmente spesso violenze razziste. Anche i bambini sono stati soggetti ad attacchi sia verbali che fisici.

Gli incidenti documentati spaziano da abusi verbali e aggressioni fisiche a discriminazioni e attacchi contro istituzioni religiose, con oltre 70 attacchi segnalati contro moschee. Anche mercati e ristoranti musulmani sono diventati bersagli di minacce e attacchi.

L'aumento del razzismo anti-musulmano è coinciso con le crescenti tensioni in Medio Oriente, ha osservato il rapporto. Picchi simili sono stati registrati dopo incidenti terroristici in Germania, poiché il discorso pubblico spesso ritrae i musulmani come minacce alla sicurezza, alimentando un clima di sospetto e discriminazione.

Il rapporto ha sottolineato come la copertura mediatica e i dibattiti politici incentrati sulle preoccupazioni per la sicurezza, che frequentemente fraintendono l'Islam come una minaccia e i musulmani come rischi per la sicurezza, abbiano avuto conseguenze concrete per la sicurezza delle persone musulmane in Germania.

Il rapporto ha anche notato che i numeri reali sono probabilmente molto più alti, poiché molti episodi anti-musulmani non vengono denunciati. Secondo gli esperti, questa sotto-segnalazione avviene per diversi motivi: sistemi di denuncia e consulenza inadeguati, sfiducia delle vittime verso le autorità e competenze limitate nell'identificare il razzismo anti-musulmano.