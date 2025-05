II presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, si trova in Kirghizistan per una visita ufficiale di due giorni, con l'obiettivo di finalizzare un atteso accordo sui confini con il presidente Sadyr Japarov.

Nel biennio 2021-2022, i due paesi sono stati teatro di violenti scontri frontalieri nelle zone della Valle di Fergana, una regione cruciale per le economie dell'Asia centrale grazie alle sue abbondanti risorse idriche e agricole. Da allora, tuttavia, le due nazioni hanno lavorato per delimitare definitivamente i propri confini.

L'accordo rappresenta la risoluzione dell'ultima controversia frontaliera in Asia centrale, un processo che ha richiesto decenni.

"Nessuno ha svolto il ruolo di mediatore. I due paesi hanno deciso di risolvere la disputa autonomamente. Non abbiamo bisogno di nessuno: né degli Stati Uniti, né della Russia, né dell'Uzbekistan, né del Kazakistan. Lo faremo da soli", ha affermato Djoomart Otorbaev, ex primo ministro del Kirghizistan, in un'intervista esclusiva a TRT World. Ha inoltre evidenziato che l'accordo stimolerà la crescita economica nelle zone di frontiera, particolarmente nella Valle di Fergana, garantendo stabilità e sicurezza.

L'intervista completa

TRT World: Può illustrarci le cause principali delle dispute di confine e il contenuto dell'accordo?

Djoomart Otorbaev: La maggior parte delle nostre controversie frontaliere riguarda la Valle di Fergana, una delle aree più densamente popolate dell'Asia centrale. Questa regione, nonostante occupi un territorio relativamente limitato, rifornisce praticamente tutta l'Asia centrale con i suoi prodotti agricoli. In media, la densità di popolazione nell'Asia centrale è di 19 persone per chilometro quadrato. Nella Valle di Fergana, invece, la densità raggiunge 800 persone per chilometro quadrato. Negli ultimi 20 anni, la popolazione della valle è aumentata del 40%, grazie al forte tasso di crescita demografica nella regione.

In Asia centrale non disponiamo di sufficienti terre fertili né di acqua adeguata per l'irrigazione dei campi. Questa piccola oasi agricola svolge quindi un ruolo fondamentale per tutte le economie della regione.

Durante il periodo pre-sovietico, Tagiki, Uzbeki e Kirghisi vivevano insieme senza confini. Certo, a volte si verificavano conflitti, ma non c’erano scontri su base etnica o nazionale. Tuttavia, quando l'Unione Sovietica iniziò a suddividere i territori in repubbliche, una delle aree più complesse risultò essere la Valle di Fergana, poiché in questa regione convivevano tre gruppi etnici principali. Dove tracciare il confine? Era una questione difficile, e a dire il vero, i sovietici non completarono mai la delimitazione e la demarcazione dei confini. All’epoca nessuno prestava particolare attenzione al problema, poiché tutti vivevano all'interno dello stesso Stato. Ma nel 1991, con l’indipendenza delle repubbliche ex sovietiche, le tensioni cominciarono a emergere: sicurezza, pattugliamento delle frontiere, gestione dell’acqua e della terra divennero questioni sempre più critiche.

"Viviamo su una scacchiera: nero, bianco, nero, bianco... Tajiki, Kirghisi e Uzbeki abitano negli stessi villaggi. La situazione è molto complicata." Per 33 anni, i problemi sono rimasti irrisolti. Tuttavia, a partire dal 2016, la situazione ha iniziato a cambiare in modo positivo grazie al nuovo presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, che ha dimostrato una reale volontà politica di risolvere le questioni di confine tra Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan. Il processo è andato avanti con successo senza grandi interruzioni.

Sfortunatamente, tra Kirghizistan e Tagikistan – due nazioni storicamente fraterne – la questione è rimasta molto più problematica. Uno dei motivi principali è la densità demografica: nella parte tagika della regione la popolazione è molto più numerosa rispetto alla parte kirghisa. Questa crescita demografica ha reso la situazione ancora più complicata e ha portato a scontri.

Per oltre 33 anni, i due paesi hanno cercato di trovare una soluzione che potesse soddisfare entrambe le parti, ma non è stato facile. Non esiste una mappa definitiva dei confini.

Perché non c'erano mappe? L'Unione Sovietica non ha prodotto queste mappe per tracciare i confini tra le repubbliche?

DO: No, perché nella Valle di Fergana kirghisi, tagiki e uzbeki vivevano negli stessi villaggi. Ad esempio, nelle zone di confine come Vorukh in Kirghizistan risiedono principalmente cittadini tagiki. I sovietici non prestavano particolare attenzione a questa situazione, proprio perché vivevamo tutti nello stesso paese sotto un unico governo.

Ma dopo il 1991, quando tutte le repubbliche hanno ottenuto l'indipendenza, la questione è diventata un problema significativo.

Un popolo afferma: "Abbiamo bisogno di più terre e di migliore qualità", mentre un altro sostiene: "Anche noi desideriamo un accesso migliore alle risorse idriche", generando così un dibattito interminabile durato oltre 30 anni. Fortunatamente, circa quattro anni fa, i governi di Kirghizistan e Tagikistan hanno manifestato la volontà politica di risolvere la questione secondo modalità concordate reciprocamente.

Il presidente del Tagikistan, Rahmon, si trova in visita ufficiale storica a Bishkek, in Kirghizistan, per firmare l'accordo sui confini. Il documento finale delinea dettagliatamente la delimitazione della frontiera, specificando chi farà cosa e quando, incluso lo scambio di territori e le disposizioni per il trasferimento delle persone da una nazionalità all'altra.

Ad esempio, il villaggio di Dostuk, dove risiedono decine di famiglie kirghise, sarà ceduto al Tagikistan. In cambio, il Tagikistan trasferirà al Kirghizistan un'area di dimensioni equivalenti. Il Kirghizistan dovrà trasferire queste famiglie, fornendo loro terreni di pari valore e costruendo nuove abitazioni. Sarà un processo molto difficile, ma la cosa più importante è che entrambe le parti hanno concordato che il problema deve essere risolto.

Chi ha mediato tra le due nazioni?

DO: Nessuno ha svolto un ruolo di mediazione. I due paesi hanno dichiarato: "Risolveremo la nostra controversia autonomamente. Non abbiamo bisogno di alcun intermediario. Né degli Stati Uniti, né della Russia, né dell'Uzbekistan, né del Kazakistan. Lo faremo con le nostre forze."

Tuttavia, il presidente uzbeko ha giocato un ruolo particolarmente significativo ed efficace nel persuadere entrambe le parti a raggiungere un compromesso.

In occasione del Nowruz, alla fine di marzo, si terrà un vertice nella Valle di Fergana che riunirà i tre presidenti. Rappresenterà un ulteriore passo verso l'unificazione fraterna della Valle di Fergana.

Prima dobbiamo definire con precisione i confini, successivamente potremo aprire le frontiere per ogni tipo di attività, dal commercio agli scambi interpersonali, fino alle esercitazioni militari congiunte e altre iniziative.

Con la risoluzione di questa controversia, scomparirà l'ultimo problema irrisolto dell'Asia Centrale, aprendo la strada a un'amicizia solida e duratura.

Dopo questo accordo, questi tre paesi creeranno una sorta di zona economica nella Valle di Fergana per gestire meglio le loro attività economiche?

DO: Assolutamente sì. Dopo il 2016, il presidente uzbeko ha dichiarato chiaramente che la sua priorità sarebbe stata la cooperazione regionale in Asia Centrale.

Ha lavorato intensamente per stabilire relazioni amichevoli con tutti i paesi confinanti e ha ottenuto successo, riuscendo a costruire ottimi rapporti anche con il Turkmenistan, un altro paese limitrofo dell'Uzbekistan.

Dopo aver risolto le nostre controversie di confine con l'Uzbekistan, il commercio e la cooperazione transfrontaliera sono aumentati in modo significativo.

Ogni anno, milioni di uzbeki visitano il Kirghizistan e milioni di kirghisi si recano in Uzbekistan con grande facilità, cosa che in precedenza risultava molto complicata.

Attualmente, il commercio segue i principi del libero mercato, esiste libertà di movimento per le persone, i giovani contraggono matrimoni tra loro, avviano attività imprenditoriali, formano famiglie, sviluppano progetti comuni e realizzano investimenti.

Tutto questo perché le nostre popolazioni hanno convissuto per numerosi secoli.

Spera che accada lo stesso con il Tagikistan, giusto?

DO: Assolutamente sì, senza alcun dubbio. Abbiamo numerosi elementi in comune, ma esiste anche una certa competizione, che tuttavia risulta sempre costruttiva.

L'Asia Centrale è diventata una regione coesa nel panorama mondiale. Siamo cinque paesi uniti. Avrai sicuramente sentito parlare dei vertici nel formato 5 + 1 (Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan, Kazakistan e Tagikistan + Azerbaigian).

Grandi potenze mondiali come Stati Uniti, Unione Europea, Cina, Russia, Türkiye, Giappone e Corea del Sud desiderano incontrarci in questo formato.

Perché? Perché abbiamo dimostrato di essere un fronte compatto. La nostra popolazione non è particolarmente numerosa, circa 80 milioni di persone, paragonabile alla Türkiye, ma per qualche ragione molte grandi potenze sono interessate a cooperare con noi.

Quale modello state utilizzando per risolvere questi problemi?

DO: Non esiste un modello universale. Ogni situazione presenta caratteristiche completamente uniche.

Non si tratta di applicare un modello prestabilito, ma di una volontà politica da parte dei leader di risolvere il problema senza danneggiare gli altri. Dobbiamo stabilire confini ben definiti, affinché in futuro non sia più necessario dedicare loro eccessiva attenzione.

È simile alla situazione nell'Unione Europea: dove si trova esattamente il confine tra Belgio e Paesi Bassi? Nessuno lo sa con precisione. Dobbiamo procedere nella stessa direzione.

Ci sono regolamenti sui visti tra Uzbekistan e Kirghizistan?

DO: No, vige un regime di esenzione dal visto.

Anche tra Tagikistan e Kirghizistan non esiste alcun requisito di visto reciproco. Tra tutti gli ex paesi dell'Unione Sovietica, ad eccezione degli Stati baltici, non è previsto alcun obbligo di visto tra noi.

Non necessitiamo di visti neppure per i viaggi con la Türkiye.

Dopo questo accordo, Tagikistan e Kirghizistan costruiranno dei posti di frontiera lungo il confine?

DO: Prima di tutto, ci deve essere la delimitazione, ovvero una descrizione dettagliata di ogni metro del confine.

Ma poi c'è un altro elemento: la demarcazione, ovvero l’installazione di oggetti fisici lungo il confine, magari alcune recinzioni e segnaletica, per indicare dove le persone devono mostrare il passaporto ai controlli di frontiera.

Questo processo è necessario, altrimenti rischieremmo di avere una situazione caotica, considerando che abbiamo regimi fiscali e doganali diversi, oltre a prezzi differenti per materiali, carburante e beni di consumo.

Non vogliamo che il contrabbando diventi un fenomeno diffuso lungo il confine.

Ha parlato di unificazione dell'Asia Centrale. A che punto siete?

DO: Abbiamo nel nostro DNA un sentimento di fratellanza.

Il nostro presidente e il nostro governo dicono che è una situazione vantaggiosa per tutti. Dobbiamo essere amichevoli con i nostri vicini, perché sarà un vantaggio reciproco in senso ampio. Tutti lo capiscono: invece di cinque piccoli mercati separati, ne avremo uno unico.

Ovviamente dobbiamo armonizzare la legislazione e impegnarci affinché le persone non abbiano bisogno di spostarsi nei paesi vicini per lavoro. Si tratta di costruire fiducia tra le nostre nazioni, e questo processo continuerà.

Come definireste questa entità unificata? Si chiamerà Unione dell’Asia Centrale o in un altro modo?

DO: Non abbiamo discusso la creazione di un'entità giuridica con uno statuto che imponga obblighi e uniformità legislativa.

Ogni anno, i nostri cinque presidenti – a volte invitano anche il presidente dell’Azerbaigian – si incontrano al vertice in un formato consultivo.

Dall'Unione Europea alla Cina, dagli Stati Uniti alla Türkiye, tutti vogliono incontrarci in questo formato (5+1).

Abbiamo iniziato un processo di avvicinamento e di costruzione di maggiore fiducia. Non posso dire con certezza se creeremo un'entità legale simile all’UE. Il processo deve essere naturale, passo dopo passo, per avvicinarci sempre di più.

Che tipo di ruolo può giocare la Türkiye nell'unificazione dell'Asia Centrale?

DO: Siamo membri dell'Organizzazione degli Stati Turcofoni (OTS) insieme alla Türkiye. (Il Tajikistan, un paese di lingua persiana, non è membro dell'OTS).

Ogni anno, questi vertici portano risultati sempre più interessanti, fruttuosi e ambiziosi, soprattutto nella cooperazione economica.

Quindi dobbiamo essere più vicini l'uno all'altro. A questo proposito, vorrei sottolineare che stiamo assistendo alla cosiddetta rivoluzione ferroviaria eurasiatica, che ho descritto nel mio libro "La Rinascita Economica dell'Asia Centrale nell'Ombra del Nuovo Grande Gioco".

Questa ferrovia garantisce un enorme scambio commerciale tra la Cina e l'Europa. Un traffico immenso. Ogni ora, due treni completamente carichi si spostano tra l'Europa e la Cina attraverso l'Asia Centrale, in particolare attraverso il cosiddetto Corridoio Centrale, che collega la Cina al Mar Caspio, Azerbaijan, Georgia, Türkiye e Mar Nero.

Questo è la nuova Via della Seta, ma è anche un nuovo percorso emotivo per noi, perché unisce i fratelli turchi. È molto difficile commerciare via mare tra l'Asia Centrale e la Türkiye, ma ora, grazie alla ferrovia, ci sposteremo rapidamente.

Il nostro commercio fiorirà. La nostra gente si visiterà sempre di più. Affari, investimenti, scambi culturali, eventi umanitari saranno rafforzati grazie alle buone opportunità logistiche di trasporto.

Per esempio, ci vogliono 12 giorni di treno per viaggiare da Chongqing (Cina) a Duisburg (Germania). Significa che tra Bishkek e Istanbul ci vorranno solo sei giorni.

Questo commercio eurasiatico sta esplodendo attraverso la rotta turca. Ecco come le nazioni turche saranno più unite che mai.

(Questa intervista è stata modificata per lunghezza e chiarezza.)