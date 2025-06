Il direttore delle Comunicazioni turco, Fahrettin Altun, ha annunciato su X che il primo ministro armeno Nikol Pashinyan effettuerà una visita di lavoro in Türkiye il 20 giugno 2025.

Durante la visita, il presidente Recep Tayyip Erdogan riceverà Pashinyan a Istanbul.

"Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan effettuerà una visita di lavoro nel nostro Paese il 20 giugno 2025. Il nostro presidente Recep Tayyip Erdogan, riceverà Pashinyan a Istanbul", ha dichiarato Altun.

La visita rappresenta una tappa significativa, poiché sarà la prima volta che un capo della Repubblica d'Armenia visita la Türkiye a questo livello.

Il presidente del Parlamento armeno, Alen Simonyan, ha sottolineato l'importanza dell'incontro, osservando che "tutte le questioni regionali saranno discusse".

Simonyan riferendosi alle preoccupazioni legate alle tensioni con l'Azerbaigian, ha dichiarato:

"I rischi di guerra (con l'Azerbaigian) sono attualmente minimi e dobbiamo lavorare per neutralizzarli. La visita di Pashinyan in Türkiye è un passo in questa direzione."

La visita evidenzia gli sforzi di entrambe le nazioni per migliorare le relazioni diplomatiche e affrontare i conflitti regionali di lunga data. Gli osservatori vedono la visita come un segnale di speranza per allentare le tensioni nella regione del Caucaso meridionale.

Giovedì, un giorno prima della visita di Pashinyan, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev si è recato in Türkiye per colloqui con Erdogan, elogiando l'alleanza Türkiye-Azerbaigian come "un fattore significativo non solo a livello regionale ma anche globale".

Erdogan ha ribadito il suo sostegno per "l'instaurazione della pace tra Azerbaigian e Armenia".

Pashinyan ha visitato la Türkiye solo una volta in precedenza, in occasione dell'inaugurazione di Erdogan nel 2023. All'epoca, fu uno dei primi leader stranieri a congratularsi con il presidente turco per la sua rielezione.

Ankara e Yerevan hanno nominato inviati speciali alla fine del 2021 per guidare un processo di normalizzazione, un anno dopo la sconfitta dell'Armenia in una guerra con l'Azerbaigian per la regione del Karabakh.

Nel 2022, la Türkiye e l'Armenia hanno ripreso i voli commerciali dopo una pausa di due anni.