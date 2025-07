Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il 5 luglio di aver firmato nuovi accordi con partner internazionali per intensificare la produzione congiunta di armi, inclusi missili a lungo raggio e droni intercettori, mentre continuano gli attacchi russi.

“Stiamo ampliando la produzione congiunta di armi con i nostri partner: armi a lungo raggio per ridurre l’appetito della Russia per uccidere e droni intercettori per proteggere il nostro popolo,” ha dichiarato Zelensky in un discorso video.

Ha inoltre riferito che questa settimana è stato raggiunto un nuovo accordo con Swift Beat LLC, una società privata statunitense, per la produzione di droni. L'azienda opera indipendentemente dal governo degli Stati Uniti ed è sostenuta dall'ex CEO di Google, Eric Schmidt.

Secondo l’ufficio di Zelensky, Swift Beat ha una presenza consolidata in Ucraina. La società è specializzata in droni autonomi alimentati da intelligenza artificiale e collabora strettamente con ingegneri ucraini e l’esercito, conducendo test sui droni direttamente sul suolo ucraino, come riportato da fonti ufficiali citate dal Kyiv Independent.

Zelensky aveva precedentemente affermato che questa nuova partnership avrebbe contribuito a incrementare significativamente la produzione di vari tipi di droni e missili, inclusi quadricotteri utilizzati per ricognizione e regolazione del fuoco, oltre a droni d’attacco a lungo raggio.

Un altro accordo è stato firmato con la Danimarca per la prima coproduzione straniera di armi per l’Ucraina.

“Siamo grati a tutti coloro che stanno con il nostro Stato e il nostro popolo, che supportano il complesso militare-industriale ucraino e rafforzano le proprie capacità di difesa,” ha dichiarato il Presidente ucraino.

Spedizioni chiave di armi

L’annuncio arriva mentre l’Ucraina continua i suoi sforzi per ottenere più armi ed espandere la produzione interna nel contesto della guerra con la Russia, ormai al suo quarto anno.

Il 1° luglio, gli Stati Uniti, il principale sostenitore militare dell’Ucraina dall’inizio della guerra su larga scala della Russia nel 2022, hanno annunciato la sospensione di alcune spedizioni chiave di armi verso l’Ucraina, spingendo gli alleati europei a intensificare gli sforzi per colmare il vuoto.

Il Presidente francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro britannico Keir Starmer co-presiederanno un incontro la prossima settimana con altri leader europei per rafforzare le difese dell’Ucraina, ha annunciato l’Eliseo il 4 luglio.

I colloqui, previsti per il 10 luglio e che si terranno in videoconferenza, si concentreranno sul mantenimento delle capacità di combattimento dell’Ucraina nel contesto dell’aggressione russa in corso.

“Ci sarà certamente una discussione su come mantenere seriamente la capacità di combattimento dell’Ucraina,” ha dichiarato l’Eliseo.