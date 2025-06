Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto che il processo per corruzione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu venga annullato o che gli venga concessa la grazia, definendo il caso una "caccia alle streghe".

"Il processo di Netanyahu dovrebbe essere ANNULLATO, IMMEDIATAMENTE, o dovrebbe essere concessa una grazia a un Grande Eroe," ha scritto Trump mercoledì sulla sua piattaforma Truth Social.

Trump ha definito Netanyahu il "Grande Primo Ministro in Tempo di Guerra" di Israele, affermando di essere rimasto scioccato nell'apprendere che Netanyahu è atteso in tribunale lunedì, nonostante il Paese stia affrontando crescenti tensioni con l'Iran.

"Sono rimasto scioccato nel sentire che Israele, che ha appena vissuto uno dei suoi momenti più grandi, continua la sua ridicola campagna contro il suo primo ministro," ha scritto Trump.

"Non conosco nessuno che avrebbe potuto lavorare più efficacemente con un presidente degli Stati Uniti di Netanyahu."

Trump ha aggiunto che, mentre gli Stati Uniti hanno "salvato" Israele durante il recente conflitto con l'Iran, "ora sarà il turno di Israele di salvare Netanyahu."

Ha descritto Netanyahu come il leader più coraggioso e capace di Israele.

Corruzione, frode e abuso di fiducia

Le osservazioni di Trump segnano un cambiamento evidente — o almeno un riconoscimento pubblico — di un miglioramento nei rapporti tra i due, dopo anni di tensioni segnalate.

Le precedenti divergenze sembrano derivare da diverse questioni, tra cui il genocidio israeliano a Gaza e i rapporti con l'Iran prima dell'ultima escalation.

Gli analisti hanno affermato che la tensione è diventata particolarmente evidente durante il recente tour di Trump in Medio Oriente, che ha escluso Israele — un fatto senza precedenti per un presidente statunitense.

Nei giorni precedenti a quella visita, Trump ha negoziato un cessate il fuoco con gli Houthi dello Yemen senza richiedere la cessazione degli attacchi contro obiettivi israeliani.

Ha anche approvato colloqui diretti con Hamas, durante i quali il suo team avrebbe accettato di facilitare aiuti umanitari urgenti a Gaza in cambio del rilascio di un cittadino con doppia cittadinanza USA-Israele.

Il processo di Netanyahu — per accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia — è in corso dal 2020.

Il processo è stato rinviato molte volte da allora, con Netanyahu che ha ottenuto posticipi a causa del genocidio a Gaza e, successivamente, del conflitto in Libano.

In un primo caso, Netanyahu e sua moglie, Sara, sono accusati di aver accettato beni di lusso per un valore superiore a 260.000 dollari, come sigari, gioielli e champagne, da miliardari in cambio di favori politici.

Altri due casi sostengono che Netanyahu abbia tentato di negoziare una copertura mediatica più favorevole in due testate israeliane.

Netanyahu nega ogni illecito.

Complicità degli Stati Uniti

Netanyahu deve anche affrontare accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, con la Corte Penale Internazionale che ha emesso mandati di arresto per lui e per l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant nel novembre 2024 per atrocità a Gaza, dove i palestinesi hanno documentato 56.000 vittime, per lo più donne e bambini.

Secondo l'agenzia ufficiale WAFA della Palestina, circa 11.000 palestinesi si teme siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio effettivo delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia.

Washington assegna 3,8 miliardi di dollari all'anno in finanziamenti militari al suo storico alleato Israele.

Dall'ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno speso oltre 22 miliardi di dollari per sostenere il genocidio di Israele a Gaza e le guerre nei Paesi vicini.

Nonostante alti funzionari statunitensi abbiano criticato Israele per l'alto numero di vittime civili a Gaza, Washington ha finora resistito alle richieste di imporre condizioni su eventuali trasferimenti di armi.