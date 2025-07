Il senatore statunitense Lindsey Graham ha affermato che Cina, India e Brasile dovranno presto affrontare le conseguenze del loro continuo acquisto di petrolio dalla Russia.

“Putin, sta arrivando il tuo turno. Sai, Donald Trump è lo Scottie Scheffler della politica americana e della diplomazia estera, e sta per darti una bella lezione”, ha affermato Graham, alleato del presidente Donald Trump, alla Fox News domenica.

Graham ha reso noto che i tre Paesi, che acquistano circa l'80% del petrolio russo, saranno presto puniti per aver aiutato il presidente russo Vladimir Putin nella guerra in corso in Ucraina.

"Quello che succederà è che Trump imporrà dazi doganali a chi acquista petrolio russo: Cina, India e Brasile. Questi tre Paesi acquistano circa l'80% del petrolio russo a basso costo. È questo che alimenta la macchina da guerra di Putin.

“Trump imporrà dazi del 100% su tutti questi paesi, punendoli per aver aiutato Putin”, ha aggiunto.

I tre Paesi saranno presto costretti a fare una scelta economica, ha affermato Graham.

“Cina, India e Brasile stanno per trovarsi di fronte a una scelta tra l'economia americana e l'aiuto a Putin. E penso che sceglieranno l'economia americana”, ha aggiunto.

Il segretario generale della NATO Mark Rutte, dopo aver incontrato Trump la scorsa settimana alla Casa Bianca, ha avvertito paesi come Brasile, Cina e India che potrebbero essere colpiti da sanzioni secondarie degli Stati Uniti se mantengono i rapporti commerciali con la Russia.

Rutte ha invitato i leader di quelle nazioni a usare la loro influenza su Putin per i colloqui di pace, dicendo: “Questo potrebbe colpirvi molto duramente”.

“Quindi, per favore, telefonate a Vladimir Putin e ditegli che deve prendere sul serio i colloqui di pace, perché altrimenti questo si ripercuoterà in modo massiccio sul Brasile, sull'India e sulla Cina”, ha aggiunto Rutte.