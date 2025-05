Il futuro dei rapporti tra Trump e l'Iran dipenderà da chi avrà l'ultima parola: mentre Trump sceglie un gabinetto di falchi, l'Iran è diviso tra concedere concessioni politiche o rafforzarsi ulteriormente contro gli Stati Uniti.

Con l'inizio del suo secondo mandato non consecutivo il 20 gennaio 2025, la nuova leadership americana sarà messa alla prova in Medio Oriente, soprattutto riguardo all'Iran. Molti analisti geopolitici si chiedono quale sarà questa volta la politica di Trump nei confronti di Teheran.

La vittoria di Trump ha suscitato diverse interpretazioni e dibattiti nei circoli politici iraniani, approfondendo in particolare le significative divisioni ideologiche tra riformisti e conservatori. Questa situazione richiama quanto accadde nel 2016, quando Trump si insediò per la prima volta alla Casa Bianca, segnando l'inizio di un periodo di trasformazione nelle relazioni internazionali, soprattutto per quanto riguarda il Medio Oriente.

L'uscita unilaterale dell'amministrazione Trump dal Piano d'azione globale congiunto (JCPOA), firmato durante la presidenza di Barack Obama, e la successiva politica di "massima pressione" hanno provocato un grande cambiamento nella politica iraniana. Queste mosse politiche hanno accentuato le profonde divisioni tra gli attori chiave della politica iraniana, influenzando le loro percezioni e interpretazioni dell'amministrazione Trump.

A riprova di ciò, subito dopo il ritiro di Trump dall'accordo nucleare, i principali riformisti iraniani gli scrissero una lettera, sostenendo che l'Iran dovesse avviare negoziati diretti con lui.

Di tutt'altro avviso erano invece i conservatori iraniani, che chiesero all'amministrazione del presidente dell'epoca, Hassan Rouhani, di sospendere gli impegni dell'Iran previsti dall'articolo 37 dell'accordo nucleare in risposta all'uscita di Trump dall'intesa.

Russia, Cina e la Politica di Equilibrio

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca il mese prossimo, l'Iran si trova ancora una volta a fronteggiare tensioni politiche derivanti dalle divisioni ideologiche tra conservatori e riformisti.

I riformisti sostengono che la strategia di Trump di contenere la Cina e ridurre la presenza militare degli Stati Uniti in Medio Oriente renda inevitabile un accordo con l'Iran.

In altre parole, firmare un accordo con l'Iran rappresenterebbe una necessità strategica per avanzare gli obiettivi globali degli Stati Uniti.

Tuttavia, questa prospettiva dipende interamente dal fatto che Trump adotti un approccio pragmatico e utilizzi l'accordo con l'Iran per lasciare un'eredità personale come leader che ha garantito la pace sia a livello nazionale che internazionale.

I riformisti iraniani interpretano la retorica anti-guerra di Trump come un'opportunità strategica e sostengono che il costo di un accordo con l'Iran sarebbe di gran lunga inferiore rispetto al peso economico e politico di un conflitto.

Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sotto la leadership di Trump, sebbene indebolirebbe i legami di Teheran con Mosca e Pechino, sembra essere un rischio che i riformisti iraniani sono disposti a correre nella loro ricerca di alleanze multiple.

L'approccio conservatore, invece, sottolinea la protezione della sicurezza e dello status geopolitico attuale dell'Iran. Questa situazione entra in conflitto con i calcoli del governo statunitense che entrerà in carica, poiché Trump richiederà cambiamenti profondi nel comportamento regionale dell'Iran, in particolare riguardo alle alleanze regionali sostenute dall'Iran come l'‘Asse della Resistenza’ in Medio Oriente.

Molte figure di spicco sotto la leadership di Trump hanno sostenuto politiche più dure e inflessibili nei confronti dell'Iran. Se Teheran dovesse entrare in trattative con un’amministrazione statunitense ostile, ciò danneggerebbe l’immagine militare che l’Iran ha costruito con attenzione e potrebbe suscitare reazioni interne. Inoltre, questo scenario potrebbe minare la fiducia dei partner strategici di Teheran, come Cina e Russia, spingendoli a limitare le loro relazioni commerciali e militari con l’Iran. Persino rivali regionali come Arabia Saudita e Israele potrebbero sentirsi incoraggiati ad adottare misure più severe per contenere l’influenza iraniana nella regione.

Il ritiro unilaterale di Trump dall’accordo nucleare nel 2016 ha rafforzato tra i conservatori iraniani la convinzione che Washington sia un attore inaffidabile. Inoltre, l’atteggiamento rigido dell’amministrazione Trump sul programma missilistico iraniano e sull’influenza regionale ha ulteriormente consolidato l’opposizione dei conservatori a eventuali negoziati con gli Stati Uniti.

Quale sarà la strategia dell'Iran durante l'era di Trump?

Il governo iraniano probabilmente adotterà una strategia a doppio binario: una focalizzata sulla riduzione delle tensioni globali per alleviare la pressione internazionale, e l'altra mirata ad espandere l'influenza regionale per aumentare la deterrenza strategica.

Questo approccio si rifletterà nella retorica diplomatica di Teheran. Da un lato, l'Iran darà l'impressione di essere aperto ai negoziati, mentre dall'altro continuerà a rafforzare la propria difesa e le forze delegate regionali per non perdere di vista i suoi obiettivi di politica estera.

La rete di influenza dell'Iran nei media occidentali e nei think tank giocherà un ruolo chiave nel convincere il mondo, in particolare i leader europei e americani, a non trascurare le opportunità di dialogo. Durante il primo mandato di Trump, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno vissuto tensioni diplomatiche dovute agli oneri finanziari sostenuti da Washington per garantire la sicurezza dell'Europa contro l’avanzata della Russia. Secondo molti analisti, l'Iran si aspetta che una dinamica simile si verifichi anche nel secondo mandato di Trump, e potrebbe trarne beneficio.

D'altra parte, Teheran continuerà probabilmente la sua cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) a un livello limitato ma strategico, mantenendo al contempo senza interruzioni il proprio programma nucleare.

Tuttavia, in un contesto di crisi economiche sempre più profonde, l'Iran potrebbe concedere un certo margine di espressione alle voci di dissenso, poiché ciò potrebbe aiutarlo a guadagnare un sostegno implicito dalle democrazie europee.

Di conseguenza, è probabile che l'Iran rimuova alcune restrizioni sui social media, faciliti l'accesso a Internet ad alta velocità e permetta, in una certa misura, l'espressione di richieste settarie ed etniche.

In generale, nonostante il ritorno di Trump alla Casa Bianca, l'Iran sembra orientato a perseguire il proprio programma nucleare, mantenendo al contempo la sua posizione su entrambi i fronti, interno ed esterno, attraverso una strategia multilivello.

Tuttavia, gran parte dipenderà da come Trump risponderà alle mosse attentamente preparate dell'Iran. Considerata la sua personalità combattiva e imprevedibile, Teheran potrebbe trovarsi intrappolata in una nuova ondata di sanzioni e subire perdite strategiche nella regione, oppure riuscire a superare questo periodo critico e aprire un nuovo capitolo nei rapporti con Washington.