L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha annunciato che oltre 2.700 bambini palestinesi hanno ricevuto diagnosi di malnutrizione acuta a causa del blocco israeliano nellla Striscia di Gaza.

"La crisi ha raggiunto livelli di disperazione senza precedenti, mentre la popolazione di Gaza continua a soffrire della fame", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato diffuso mercoledì.

"Entro la fine di maggio, più di 2.700 bambini di età inferiore ai cinque anni sono risultati affetti da malnutrizione acuta", ha precisato.

Secondo l'UNRWA, a causa del quasi totale esaurimento delle scorte di carburante, nel nord di Gaza rimane parzialmente operativo soltanto un centro sanitario.

"È urgente ripristinare l'accesso agli aiuti umanitari", ha sottolineato l'agenzia

Dall’ottobre 2023, l’esercito israeliano ha condotto una massiccia offensiva su Gaza, respingendo gli appelli internazionali per un cessate il fuoco e causando la morte di circa 55.000 palestinesi, in gran parte donne e bambini.

Dall’inizio di marzo, Israele ha mantenuto chiusi tutti i valichi di frontiera di Gaza all’ingresso degli aiuti umanitari. Le organizzazioni umanitarie hanno lanciato l’allarme sul rischio imminente di carestia per i 2,4 milioni di abitanti della Striscia.

Nel novembre scorso, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi a Gaza.

Israele è inoltre imputato presso la Corte Internazionale di Giustizia in un procedimento per genocidio in relazione alla guerra in corso nella Striscia di Gaza.