Il Cremlino ha dichiarato che la Russia è pronta ad aiutare l'Iran in vari modi in mezzo all'escalation in corso in Medio Oriente, ma tutto dipende dalle necessità di Teheran.

“Abbiamo offerto i nostri sforzi di mediazione. Questo è specifico. Abbiamo espresso la nostra posizione, che rappresenta anche una manifestazione molto importante, una forma di supporto per la parte iraniana,” ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti durante una conferenza stampa lunedì.

Israele e Iran sono coinvolti in combattimenti aerei dal 13 giugno, quando Tel Aviv ha lanciato un attacco a sorpresa su diversi siti in Iran, inclusi impianti militari e nucleari, spingendo Teheran a rispondere con attacchi di ritorsione.

Gli Stati Uniti, nel frattempo, hanno colpito tre principali siti nucleari iraniani nella mattinata di domenica, dall’altra parte il presidente americano Donald Trump ha affermato di aver causato gravi danni alle strutture e una loro “obliterazione.”

Riguardo ai contatti tra il presidente Vladimir Putin e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Mosca, Peskov ha dichiarato che i colloqui offriranno l'opportunità di scambiare opinioni e permetteranno a Teheran di informare Mosca sulle sue proposte e visioni riguardo alla situazione attuale.

‘Processi indipendenti’

Peskov, rendendo noto che c'è stato un aumento del numero di attori coinvolti nell'escalation attuale, ha dichiarato: “E naturalmente, condanniamo questo e esprimiamo profondo rammarico a riguardo.”

Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che l'Iran è stato discusso ripetutamente tra Putin e Trump durante le loro recenti conversazioni, ma il presidente russo non è stato informato degli attacchi di domenica.

“Crediamo che il destino della leadership di un paese debba essere deciso dal popolo di quel paese, e in nessun modo da paesi terzi o dalle leadership di paesi terzi,” ha affermato Peskov, rispondendo a una domanda sui commenti di Trump riguardo a un cambio di potere in Iran.

Inoltre, Peskov ha sottolineato che gli attacchi statunitensi contro l'Iran non influenzeranno il dialogo tra Mosca e Washington poiché si tratta di “processi indipendenti.”

“Resta da vedere cosa sia successo a questi impianti nucleari, se ci sia un rischio di radiazioni. Sebbene abbiamo sentito una dichiarazione dall'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) secondo cui attualmente non ci sono segni di contaminazione radioattiva. Ma queste sono tutte questioni che, naturalmente, non possono che suscitare preoccupazioni legittime,” ha aggiunto Peskov.