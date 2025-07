Non sono la guerra, la fame o le malattie, ma la solitudine a ridurre silenziosamente l'aspettativa di vita in tutto il mondo, con centinaia di migliaia di persone che muoiono ogni anno perché manca loro una spalla su cui piangere.

In un nuovo rapporto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rivela che 1 persona su 6 a livello globale soffre dell'epidemia di solitudine, una condizione ora responsabile di oltre 871.000 morti ogni anno, ovvero circa 100 ogni ora.

L'OMS avverte che il mondo si trova nel mezzo di una crisi di disconnessione sociale con conseguenze sanitarie, economiche e sociali di vasta portata. Una volta considerata un'emozione personale, la solitudine è ora trattata come un pericolo per la salute globale.

“La solitudine è una preoccupazione significativa per la salute pubblica, paragonabile al consumo di tabacco e all'obesità,” ha dichiarato il dottor Vivek Murthy, co-presidente della Commissione OMS sulla Connessione Sociale ed ex Chirurgo Generale degli Stati Uniti.

In un'intervista con The Guardian, ha descritto la solitudine come “un segnale che indica una carenza essenziale per la sopravvivenza, ovvero la connessione sociale,” paragonandola al bisogno biologico di mangiare.

Il costo nascosto della disconnessione

La solitudine, definita come il disagio causato da un divario tra le connessioni sociali desiderate e quelle effettivamente disponibili, è dannosa per la salute quanto fumare 15 sigarette al giorno.

Aumenta il rischio di malattie cardiache, ictus, diabete di tipo 2, depressione, ansia e persino declino cognitivo. Le persone socialmente isolate hanno anche maggiori probabilità di soffrire di pensieri suicidi o autolesionismo.

Le conseguenze vanno ben oltre la salute.

Gli adolescenti che dichiarano di sentirsi soli hanno una probabilità significativamente maggiore di ottenere voti bassi o di abbandonare la scuola.

Gli adulti che affrontano una solitudine persistente spesso faticano a trovare o mantenere un lavoro. A livello nazionale, la disconnessione significa miliardi di perdite in produttività, costi sanitari in aumento e una fiducia comunitaria erosa.

“In quest'epoca in cui le possibilità di connettersi sono infinite, sempre più persone si trovano isolate e sole,” ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'OMS.

“Oltre al tributo che impone agli individui, alle famiglie e alle comunità, se non affrontata, la solitudine e l'isolamento sociale continueranno a costare alla società miliardi in termini di sanità, istruzione e occupazione,” ha aggiunto.

Non solo un problema dei Paesi ricchi

Contrariamente alla percezione comune, la solitudine non è un problema limitato alle popolazioni anziane nei paesi ricchi. Infatti, le persone nei paesi a basso reddito riportano livelli di solitudine molto più alti, il 24%, rispetto all'11% nei paesi ad alto reddito.

E tra gli adolescenti a livello globale, fino al 21% dichiara di sentirsi solo, con i tassi più alti tra i giovani.

Alcuni dei gruppi più vulnerabili—rifugiati, migranti, persone con disabilità e minoranze etniche—affrontano ulteriori barriere alla connessione, tra cui discriminazione, povertà o mancanza di accesso alle infrastrutture pubbliche.

“Anche in un mondo digitalmente connesso, molti giovani si sentono soli. Man mano che la tecnologia rimodella le nostre vite, dobbiamo assicurarci che rafforzi—non indebolisca—la connessione umana,” ha dichiarato Chido Mpemba, co-presidente della Commissione e consulente del Presidente dell'Unione Africana.

Un appello per una riconnessione globale

In risposta a questa crisi crescente, l'OMS esorta i paesi ad adottare un piano d'azione in cinque punti che include il coinvolgimento pubblico per rimodellare il modo in cui le società pensano alla connessione umana.

Ma la soluzione non dipende solo dai governi.

L'OMS chiede azioni a tutti i livelli: scuole, datori di lavoro, urbanisti, fornitori di assistenza sanitaria e individui hanno tutti un ruolo da svolgere.

Dalla costruzione di più parchi e biblioteche all'offerta di terapie o semplicemente prendendo tempo per parlare con un vicino, i passi per ridurre la solitudine sono spesso semplici, ma profondamente potenti, afferma l'organizzazione sanitaria.