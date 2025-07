Il capo della politica estera dell'UE ha descritto l'uccisione di civili che cercano aiuti a Gaza come "indifendibile".

Kaja Kallas ha dichiarato su X di aver avuto una conversazione telefonica con il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, sottolineando di aver "chiarito che l'IDF (esercito israeliano) deve smettere di uccidere persone nei punti di distribuzione."

"Tutte le opzioni restano sul tavolo se Israele non rispetterà i suoi impegni," ha aggiunto martedì.

Gaza sta affrontando una delle peggiori catastrofi umanitarie della sua storia. La diffusione della fame si è accelerata dal 2 marzo, quando le forze israeliane hanno chiuso tutti i valichi di frontiera, bloccando l'ingresso di cibo, carburante e aiuti medici.

I sintomi di grave malnutrizione sono diventati diffusi, in particolare tra i bambini e i pazienti con malattie croniche.

Israele ha ucciso più di 59.000 palestinesi, la maggior parte donne e bambini, a Gaza dall'ottobre 2023. I bombardamenti incessanti hanno distrutto l'enclave, quasi fatto collassare il sistema sanitario e creato condizioni simili a una carestia.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.