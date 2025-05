Una cerimonia per l'annuncio del nuovo governo siriano si è aperta con il Presidente Ahmad Alsharaa, che ha ribadito l'impegno dell'esecutivo nella ricostruzione delle istituzioni statali all'insegna della responsabilità e della trasparenza.

"Stiamo assistendo all'inizio di una nuova fase del nostro percorso nazionale, e la formazione di questo governo rappresenta la nostra volontà condivisa di costruire un nuovo Stato," ha dichiarato Alsharaa durante la cerimonia tenutasi sabato al Palazzo Presidenziale di Damasco.

"Questo governo lavorerà per ampliare le prospettive nell'istruzione e nella sanità, e non permetteremo che la corruzione si insinui nelle nostre istituzioni."

Ha poi aggiunto che l'esecutivo "ricostruirà le istituzioni statali sulla base della responsabilità e della trasparenza."

Il nuovo governo è composto da 22 ministri, tra cui una donna.

Ministri e ruoli

La composizione del governo include il Ministro della Difesa Murhaf Abu Qasra; il Ministro dell'Interno Anas Khattab; il Ministro degli Affari Esteri Asaad al-Shaibani; il Ministro della Giustizia Mazhar Al-Wais; il Ministro dell'Istruzione Superiore Marwan al-Halabi; la Ministra degli Affari Sociali e del Lavoro Hind Kabawat e il Ministro delle Dotazioni Religiose (Awqaf) Mohammad Abu al-Khair Shukri.

Inoltre, Hamzah Mustafa è stato nominato Ministro dell'Informazione, Yarob Badr come Ministro dei Trasporti e Mohammad Eskaf guiderà il Ministero dello Sviluppo Amministrativo. Mazen al-Salhani è stato nominato Ministro del Turismo, mentre Mohammad Sameh Hamad sarà il Ministro della Gioventù e dello Sport. Mohammad Saleh assume il ruolo di Ministro della Cultura e Mustafa Abdul Razzaq è stato nominato Ministro dei Lavori Pubblici e dell'Edilizia Abitativa. Il Ministero dell'Istruzione sarà guidato da Mohammad Abdul Rahman Turko e Amjad Badr è stato nominato Ministro dell'Agricoltura.

Abdul Salam Haykal assume il ruolo di Ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione e Raed al-Saleh è stato nominato Ministro della Gestione delle Emergenze e dei Disastri. Nel governo sono inclusi anche Mohammad Anjarrani come Ministro dell'Amministrazione Locale, Musab Nazzal al-Ali come Ministro della Sanità e Nidal Al-Shaar come Ministro dell'Economia.

Mohammad Yusr Barnieh è stato nominato Ministro delle Finanze, mentre Mohammad al-Bashir sarà il Ministro dell'Energia. I ministri hanno prestato giuramento davanti ad Alsharaa, secondo quanto riportato da un corrispondente di Anadolu. Un governo ad interim guidato dal Primo Ministro Mohammed Al-Bashir è stato nominato per un periodo di tre mesi dopo che il regime di Bashar Assad è stato rovesciato dalle forze di opposizione, guidate da Alsharaa, a dicembre. Alsharaa è stato dichiarato presidente per un periodo di transizione alla fine di gennaio."