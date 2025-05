Un dialogo commerciale tra Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti è stato inaugurato venerdì ad Abu Dhabi con la partecipazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come parte dell'ultima tappa del suo tour nel Golfo, secondo la trasmissione in diretta dell'evento.

La cerimonia di apertura ha visto la presentazione di aziende specializzate in intelligenza artificiale, aviazione e assistenza sanitaria da parte di imprenditori statunitensi ed emiratini, che hanno mostrato progetti di punta e opportunità di investimento.

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato giovedì che nel prossimo decennio il suo paese prevede di investire 1,4 trilioni di dollari statunitensi negli Stati Uniti.

Dopo l'Arabia Saudita e il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti rappresentano la terza e ultima tappa del tour nel Golfo di Trump.

“Gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno concordato di creare un percorso per consentire agli Emirati di acquistare alcuni dei semiconduttori di intelligenza artificiale più avanzati dalle aziende americane,” ha dichiarato Trump venerdì. Ha aggiunto che gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l'Arabia Saudita sono molto importanti per lui, “soprattutto per le relazioni personali.”

Ritorno a Washington

Venerdì, Trump ha dichiarato che sarebbe tornato a Washington dopo aver concluso il suo tour nel Golfo. “Vediamo cosa succede con la Russia e l'Ucraina,” ha detto, riferendosi ai colloqui tra Russia e Ucraina in corso in Turchia.

Trump ha affermato che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin “non appena sarà possibile organizzarlo.”

I negoziatori russi e ucraini si incontreranno venerdì a Istanbul per i primi colloqui di pace in oltre tre anni, mentre entrambe le parti sono sotto pressione da parte di Trump per porre fine al conflitto più mortale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

L'incontro al Palazzo Dolmabahce sul Bosforo è un segno di progresso diplomatico tra le parti in conflitto, che non si incontravano faccia a faccia dal marzo 2022. Un incontro tra funzionari turchi, statunitensi e ucraini a Istanbul è iniziato, ha riferito una fonte del Ministero degli Esteri turco.

Tuttavia, le aspettative per un grande passo avanti, già basse, sono state ulteriormente ridimensionate giovedì quando Trump ha dichiarato che non ci sarebbe stato alcun progresso senza un incontro tra lui e il presidente russo Vladimir Putin.