CNN Arabic ha riportato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta considerando di aggiungere la Türkiye tra le tappe del suo viaggio in Medio Oriente previsto per il mese prossimo.

Secondo un alto funzionario della Casa Bianca e due fonti a conoscenza del piano che hanno parlato con CNN giovedì, la potenziale visita avverrebbe le tappe in Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti.

Non è stata ancora presa una decisione definitiva e i dettagli sono in fase di finalizzazione, hanno riferito le fonti.

Buoni rapporti con la Türkiye

Un alto funzionario della Casa Bianca ha dichiarato al canale di notizie che Trump ha discusso della visita durante una recente conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Secondo le fonti, il presidente degli Stati Uniti non ha in programma di visitare Israele durante questo viaggio.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento dell’Agenzia Anadolu.

Trump in passato ha espresso sentimenti positivi riguardo alla sua relazione con Erdogan.

“Ho un rapporto molto, molto buono con la Türkiye e con il loro leader” ha dichiarato Trump all’inizio di questa settimana, accanto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca.

Ha descritto Erdogan come “un uomo duro, molto intelligente che ha fatto qualcosa che nessuno era stato in grado di fare” riferendosi ai commenti in cui ha affermato di credere che sia stata la Türkiye a orchestrare la caduta di Bashar al Assad in Siria.

Se la visita si concretizzasse, sarebbe il primo viaggio presidenziale di Trump in Türkiye.

I suoi predecessori George W. Bush hanno visitato il paese nel 2004, mentre Barack Obama ha effettuato viaggi in Türkiye nel 2009 e nel 2015.