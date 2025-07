Il Presidente Recep Tayyip Erdogan e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno discusso, durante una telefonata, della crescente crisi umanitaria a Gaza e delle prospettive di pace nella regione, secondo una dichiarazione della Presidenza turca.

Durante la conversazione di domenica, Erdogan ha espresso profonda preoccupazione per il peggioramento delle condizioni a Gaza, sollecitando un rapido intervento internazionale.

“La situazione umanitaria a Gaza sta peggiorando,” ha dichiarato, sottolineando che “la comunità internazionale deve agire per trovare una soluzione immediata.”

Erdogan ha inoltre ribadito il suo appello per una soluzione a lungo termine al conflitto israelo-palestinese, affermando che “il conflitto tra Israele e Palestina deve finire” e che “una soluzione a due stati è essenziale per una pace duratura nella regione.”

Il leader turco ha colto l’occasione per elogiare la recente decisione della Francia di riconoscere formalmente la Palestina come stato. Ha congratulato Macron per questa mossa, accolta positivamente anche dalle voci pro-palestinesi in tutto il mondo.

Macron ha annunciato giovedì che Parigi riconoscerà formalmente la Palestina durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.

La Francia diventerà così il primo membro del G7 — un gruppo delle maggiori economie avanzate del mondo — a riconoscere uno stato palestinese. Finora, 147 dei 193 stati membri delle Nazioni Unite riconoscono ufficialmente la Palestina.

“Mentre la Francia si prepara a riconoscere lo Stato di Palestina, ricordiamo il riconoscimento dello Stato di Israele da parte della Francia il 24 gennaio 1949,” ha dichiarato il Ministero degli Esteri francese in un post su X.

Questa decisione arriva nel contesto dell’offensiva continua di Israele su Gaza dal 7 ottobre 2023, che ha causato la morte di quasi 60.000 palestinesi — per lo più donne e bambini — e il collasso del sistema sanitario di Gaza, oltre a gravi carenze alimentari.