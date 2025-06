Karol Nawrocki, esponente conservatore, ha vinto il ballottaggio presidenziale in Polonia tenutosi nel fine settimana, secondo il conteggio finale dei voti.

Nawrocki ha ottenuto il 50,89% dei voti, superando il candidato liberale e sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, che ha raccolto il 49,11%.

Il candidato conservatore ha sconfitto il rivale liberale Rafal Trzaskowski in una serrata corsa presidenziale polacca, segnata da dibattiti su immigrazione e sovranità.

Nawrocki, 42 anni, storico e pugile dilettante, attualmente presidente di un istituto nazionale per la memoria, ha condotto la sua campagna elettorale promettendo di garantire che le politiche economiche e sociali favoriscano i polacchi rispetto ad altre nazionalità, inclusi i rifugiati provenienti dall'Ucraina vicina.

Sebbene il parlamento polacco detenga la maggior parte del potere, il presidente ha la facoltà di porre il veto sulla legislazione. Per questo motivo, le elezioni sono state seguite con attenzione non solo in Ucraina, ma anche in Russia, negli Stati Uniti e in tutta l'Unione Europea.

‘Prima la Polonia, prima i polacchi’

Nawrocki ha promesso di continuare il sostegno della Polonia all'Ucraina vicina contro la guerra della Russia, ma ha criticato i benefici concessi ai rifugiati di guerra.

Questa posizione potrebbe anche compromettere i forti legami con l'Ucraina vicina, poiché Nawrocki si è mostrato critico nei confronti dei piani di adesione di Kiev all'UE e alla NATO e intende ridurre i benefici per i rifugiati ucraini.

Molti sostenitori di Nawrocki hanno espresso il desiderio di maggiori restrizioni sull'immigrazione, sostenendo valori sociali conservatori e una maggiore sovranità per il paese all'interno dell'Unione Europea.

Nawrocki ha condotto la sua campagna sotto lo slogan "Prima la Polonia, prima i polacchi".

Durante la campagna, Nawrocki ha visitato la Casa Bianca e ha dichiarato di aver ricevuto il sostegno di Trump, che gli avrebbe detto: "Vincerai."

Anche la Segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha espresso il suo sostegno a Nawrocki partecipando a una conferenza conservatrice in Polonia la scorsa settimana, affermando: "Deve essere il prossimo presidente."