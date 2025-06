La Russia ha riconosciuto il Karabakh come territorio azero, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS dopo alcune controverse dichiarazioni di un funzionario di Mosca.

“La Russia riconosce ufficialmente questa regione come territorio azero,” ha affermato Zakharova.

In precedenza, il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky aveva attirato critiche per i suoi riferimenti alle dimensioni storiche, sociali e culturali della situazione in Karabakh. Il Ministero degli Esteri azero ha criticato Medinsky, principale negoziatore russo in due recenti round di colloqui con l'Ucraina, per aver distorto la verità storica sul Karabakh, definendo la regione “una terra contesa tra Armenia e Azerbaigian”.

Zakharova ha sottolineato che Medinsky “ha commentato esclusivamente la tragedia legata al conflitto armato” e ha messo in guardia contro “l’estrapolazione di messaggi inesistenti o la ricombinazione delle parole.”

Le relazioni tra Baku e Yerevan sono tese dal 1991, quando l’esercito armeno occupò il Karabakh, un territorio riconosciuto a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian, insieme a sette regioni adiacenti.

Nell’autunno del 2020, l’Azerbaigian ha liberato diverse città, villaggi e insediamenti dall’occupazione armena durante 44 giorni di scontri.

La guerra si è conclusa con un cessate il fuoco mediato dalla Russia, e sono iniziati i colloqui per la normalizzazione dei rapporti.