Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che Israele non permetterà all'Egitto di “violare il trattato di pace” tra le due nazioni firmato nel 1979.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Yedioth Ahronoth, Katz ha rilasciato queste dichiarazioni lunedì durante una cerimonia di commemorazione del 33esimo anniversario della morte dell'ex primo ministro israeliano Menachem Begin.

Il ministro della Difesa israeliano ha riconosciuto la posizione dell'Egitto come “il più grande e potente Paese arabo”.

Tuttavia, ha sottolineato: “Non permetteremo loro (agli egiziani) di violare l'accordo di pace. Non permetteremo loro di violare le infrastrutture. Stiamo affrontando la questione, però l'accordo rimane in vigore”.

L'Egitto non ha risposto alle affermazioni di Katz.

Secondo il servizio, le dichiarazioni nascono in mezzo a voci di elementi di destra online secondo cui l'esercito egiziano si starebbe preparando ad attaccare Israele inaspettatamente, nonostante l'accordo di pace.

Il servizio ha aggiunto che queste voci hanno suscitato preoccupazione in molti israeliani.

Gli attacchi politici di Israele nei confronti dell'Egitto

Questo non è il primo caso negli ultimi mesi in cui un funzionario israeliano esprime preoccupazioni riguardo agli investimenti dell'Egitto nelle proprie Forze Armate.

Anche l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Danny Danon si è chiesto perché l'Egitto stia potenziando le proprie capacità di difesa.

“Non hanno minacce regionali. Allora perché hanno bisogno di tutti questi sottomarini e carri armati?”, ha dichiarato Danon alla fine di gennaio.

In risposta, il rappresentante permanente dell'Egitto presso le Nazioni Unite, l'ambasciatore Osama Abdel Khalek, ha difeso fermamente le capacità militari dell'Egitto.

“La risposta è chiara, semplice e diretta: Paesi importanti e potenti come l'Egitto hanno bisogno di eserciti forti e capaci per difendere la loro sicurezza nazionale globale attraverso armamenti adeguati e diversificati.

L'Egitto è stato il primo a stabilire la pace in Medio Oriente e rimane impegnato in questa scelta strategica, ma possiede anche un esercito potente e una storia millenaria.

La dottrina militare egiziana è difensiva, ma rimane pienamente in grado di esercitare la deterrenza”, ha aggiunto Khalek.

Il 26 marzo 1979, Egitto e Israele hanno firmato a Washington un trattato di pace in seguito agli Accordi di Camp David, mediati dal presidente statunitense Jimmy Carter e firmati dal presidente egiziano Anwar Sadat e dal primo ministro israeliano Menachem Begin nel 1978.

Tuttavia, negli ultimi mesi, le tensioni sono aumentate poiché i funzionari israeliani hanno ripetutamente suggerito che l'Egitto dovrebbe assorbire la popolazione di Gaza, una proposta che il Cairo rifiuta.

Domenica Avigdor Lieberman, leader del partito di destra Yisrael Beiteinu, ha proposto che il trasferimento della maggior parte dei palestinesi di Gaza nel Sinai sarebbe una soluzione pratica ed efficace.

Durante un discorso tenuto il mese scorso presso il think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD) a Washington, DC, il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha suggerito, che l'Egitto assuma il controllo di Gaza per un massimo di 15 anni in cambio della cancellazione del debito estero di oltre 150 miliardi di dollari.