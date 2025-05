Le aziende aerospaziali europee Airbus, Thales e Leonardo, attualmente in trattative per una possibile fusione delle loro attività satellitari, incontreranno mercoledì Teresa Ribera, Commissaria europea per la concorrenza, secondo il programma della Commissione Europea.

I piani preliminari delle tre aziende per creare una società spaziale congiunta nascono dal desiderio di competere con Starlink di Elon Musk.

Attualmente sono in corso discussioni preliminari con i funzionari antitrust dell'UE, un passaggio che di solito precede una richiesta formale di approvazione per operazioni di fusione.

Secondo una fonte citata da Reuters il mese scorso, i colloqui sono ancora in una fase molto iniziale e non si prevede alcun risultato concreto prima del prossimo anno.

Di norma, i dirigenti delle aziende incontrano il responsabile della concorrenza dell'UE per presentare i loro progetti e valutare eventuali ostacoli nel processo regolatorio, come soluzioni per affrontare le preoccupazioni antitrust.

Il CEO di Airbus ha dichiarato che sarebbe soddisfatto se i colloqui sulla fusione dei satelliti con Thales e Leonardo portassero a un'iniziativa simile al progetto europeo di missili MBDA, auspicando che i regolatori antitrust dell'UE adottino un approccio meno rigido rispetto al passato.