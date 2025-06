L'Iran non desidera che il conflitto con Israele si estenda ai paesi vicini, a meno che la situazione non lo renda inevitabile, ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, aggiungendo che la risposta iraniana è stata basata sull'autodifesa.

Araghchi ha affermato domenica che Teheran ha risposto ad aggressioni straniere e che, se queste aggressioni cessassero, anche le reazioni iraniane si fermerebbero.

Il ministro degli Esteri ha definito gli attacchi israeliani al giacimento di gas offshore South Pars, condiviso dall'Iran con il Qatar, come "un'aggressione palese e un atto molto pericoloso".

"Trascinare il conflitto nel Golfo Persico è un errore strategico, e il suo obiettivo è estendere la guerra oltre il territorio iraniano", ha dichiarato.

Il ministro degli Esteri ha accusato Israele di cercare di "sabotare" i colloqui in corso sul nucleare tra Iran e Stati Uniti, che secondo lui avrebbero potuto aprire la strada a un accordo.

Teheran era pronta a presentare una proposta questa domenica durante il sesto round di colloqui, che è stato annullato a seguito delle recenti escalation.

"L'attacco di Israele non sarebbe mai avvenuto senza il via libera e il supporto degli Stati Uniti", ha detto Araghchi, aggiungendo che Teheran non crede alle dichiarazioni americane secondo cui Washington non avrebbe avuto alcun ruolo negli attacchi recenti.

"È necessario che gli Stati Uniti condannino gli attacchi israeliani contro le strutture nucleari iraniane se vogliono dimostrare la loro buona fede."

Indifferenza dell'ONU agli attacchi israeliani

Araghchi ha anche criticato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, accusandolo di "indifferenza" nei confronti degli attacchi mortali di Israele contro la Repubblica Islamica.

In un incontro con diplomatici stranieri trasmesso dalla TV di stato, Araghchi ha dichiarato che l'attacco israeliano "viene accolto con indifferenza al Consiglio di Sicurezza", aggiungendo che i governi occidentali hanno "condannato l'Iran invece di Israele, nonostante sia stato l'Iran a subire l'aggressione".

Il massimo diplomatico iraniano ha sottolineato che gli attacchi di Israele ai siti nucleari hanno "superato una nuova linea rossa" dopo che Teheran sabato aveva promesso di limitare la sua cooperazione con l'agenzia nucleare dell'ONU.

"È del tutto chiaro che il regime israeliano non vuole alcun accordo sulla questione nucleare. Non vuole negoziati e non cerca la diplomazia", ha detto.

Lo scambio di fuoco più intenso di sempre tra i due nemici storici è avvenuto nel mezzo dei colloqui in corso tra Teheran e Washington per raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano.

Prima degli attacchi israeliani, le due parti erano pronte a tenere un sesto round di negoziati in Oman domenica.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato sabato che Teheran non parteciperà ai colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti finché Israele continuerà i suoi attacchi.