Questo provvedimento arriva in un momento in cui crescono le critiche internazionali nei confronti del comportamento di Israele a Gaza e si intensifica la pressione sul governo Netanyahu affinché consenta l’ingresso degli aiuti umanitari.

Secondo un articolo del quotidiano The Times, il Regno Unito e alcuni altri alleati internazionali si preparano a imporre sanzioni ufficiali contro i ministri israeliani di estrema destra Itamar Ben-Gvir (Ministro della Sicurezza Nazionale) e Bezalel Smotrich (Ministro delle Finanze), a causa delle loro posizioni durante la guerra a Gaza.

Il rapporto pubblicato martedì indica che Londra, insieme a Canada, Australia, Nuova Zelanda e altri Paesi, adotterà misure come il congelamento dei beni e il divieto di viaggio per i due ministri israeliani.

Il Ministero degli Esteri britannico non ha ancora risposto alle richieste di commento sulla questione. Tuttavia, il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha definito l'iniziativa “eccessiva” e ha annunciato che il governo terrà un incontro speciale all'inizio della prossima settimana per decidere come rispondere a quella che ha definito una “decisione inaccettabile”.

In particolare, il blocco dell’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza ha suscitato forti reazioni a livello internazionale. Gli esperti avvertono che la popolazione di Gaza è sull’orlo della carestia, aumentando così la pressione sulla leadership israeliana.

Il Regno Unito, il mese scorso, ha sospeso i negoziati per un accordo di libero scambio con Israele, ha convocato l’ambasciatore israeliano e ha annunciato ulteriori sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania.

Il nuovo Ministro degli Esteri britannico David Lammy ha descritto il recente attacco israeliano come “una nuova fase oscura in questo conflitto”. In passato aveva già condannato con fermezza le dichiarazioni di Smotrich riguardanti la pulizia etnica di Gaza e il trasferimento della popolazione verso Paesi terzi.