Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sarebbe disposto a utilizzare la forza militare, se necessario, per prendere il controllo del territorio danese della Groenlandia.

“Non lo escludo,” ha detto in un'intervista a Meet the Press trasmessa domenica su NBC. “Non dico che lo farò, ma non escludo nulla.”

“Abbiamo un grande bisogno della Groenlandia,” ha aggiunto, spiegando che il territorio autonomo danese è necessario per la “sicurezza internazionale.”

“La Groenlandia ha una popolazione molto ridotta, di cui ci prenderemo cura, la apprezzeremo e tutto il resto,” ha affermato Trump.

L'interesse di Trump per la Groenlandia è emerso più volte da quando è tornato in carica a gennaio. Il presidente statunitense ha ripetutamente espresso il desiderio di acquisire la Groenlandia, nonostante i rifiuti della Danimarca.

Importanza strategica

La Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca dal XVIII secolo e ha ottenuto l'autonomia nel 1979. Situata tra gli oceani Artico e Atlantico, è ricca di minerali ed è strategicamente posizionata.

Sia la Danimarca che la Groenlandia hanno respinto qualsiasi proposta di vendita del territorio. Un sondaggio condotto a gennaio ha rivelato che l'85% della popolazione groenlandese si oppone all'idea di unirsi agli Stati Uniti.

A marzo, il Primo Ministro eletto della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha esortato i paesi europei a sostenere il territorio, affermando che non è in vendita.

“State con noi e chiarite che la Groenlandia non è e non sarà mai in vendita. La Groenlandia è governata dal popolo groenlandese, e questo non cambierà mai,” ha dichiarato Nielsen all'agenzia Anadolu.