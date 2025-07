Il portavoce del Ministero degli Esteri russo ha annunciato martedì che il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha incontrato il Presidente cinese Xi Jinping.

Lavrov si trova in Cina per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS).

In una nota pubblicata sul sito ufficiale del Ministero degli Esteri russo, si legge: “Lavrov ha trasmesso al leader cinese i cordiali saluti e i migliori auguri del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin”.

Secondo quanto dichiarato, le parti hanno discusso una serie di questioni relative ai contatti politici bilaterali, tra cui i preparativi per la prossima visita del Presidente russo nella Repubblica Popolare Cinese.

Il Presidente Vladimir Putin è atteso in Cina per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, incontrare Xi Jinping e prendere parte alle cerimonie previste per il 3 settembre in occasione dell’anniversario della vittoria sulla Giappone nella Seconda guerra mondiale