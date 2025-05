Un autobus sovraffollato che trasportava decine di pellegrini buddisti è precipitato in un burrone in Sri Lanka domenica, causando la morte di 15 persone e ferendone almeno 30, secondo quanto riferito dalla polizia locale.

Secondo l'agenzia AP, il bilancio delle vittime è salito a 21.

Tra i peggiori incidenti stradali del paese negli ultimi decenni, l'autobus di proprietà statale stava attraversando la regione collinare centrale di Kotmale quando l'autista ha perso il controllo, facendo uscire il veicolo dalla strada lungo un pendio prima dell'alba, ha dichiarato la polizia.

L'autobus trasportava circa 70 passeggeri, circa 20 in più rispetto alla sua capacità, ha aggiunto la polizia, sottolineando che è in corso un'indagine.

“Stiamo cercando di capire se si sia trattato di un guasto meccanico o se l'autista si sia addormentato al volante,” ha dichiarato un funzionario di polizia locale all'agenzia AFP per telefono.

“Quindici persone sono morte e abbiamo inviato 30 feriti in ospedale,” ha aggiunto il funzionario, precisando che la maggior parte delle vittime erano buddisti. Il funzionario ha parlato in condizione di anonimato poiché non autorizzato a rilasciare dichiarazioni ai media.

L'autobus stava viaggiando dalla città di pellegrinaggio di Kataragama, nel profondo sud dell'isola, verso la città centrale di Kurunegala, una distanza di circa 250 chilometri.

Lo Sri Lanka registra una media di 3.000 vittime stradali all'anno, rendendo le strade dell'isola tra le più pericolose al mondo.

L'incidente di domenica è stato uno dei peggiori in Sri Lanka dal mese di aprile 2005, quando un autista tentò di superare un treno a un passaggio a livello nella città di Polgahawela. L'autista dell'autobus si salvò con ferite lievi, ma 37 passeggeri persero la vita.

Nel marzo 2021, 13 passeggeri e l'autista di un autobus privato morirono quando il veicolo precipitò in un burrone a Passara, circa 100 chilometri a est del luogo dell'incidente di domenica.