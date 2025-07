La Russia ha consegnato all'Ucraina i corpi di 1.000 soldati come parte di un accordo raggiunto durante i colloqui di pace dello scorso mese a Istanbul, ha dichiarato sui social media il principale negoziatore di Mosca.

Due tornate di negoziati a Istanbul tra Mosca e Kiev non hanno ancora portato a un accordo per un cessate il fuoco, ma hanno comunque permesso scambi su larga scala di prigionieri e accordi per il rimpatrio dei corpi dei soldati caduti.

“A seguito degli accordi raggiunti a Istanbul, oggi sono stati consegnati all'Ucraina altri 1.000 corpi di soldati ucraini,” ha dichiarato giovedì su Telegram il negoziatore russo e consigliere del Cremlino Vladimir Medinsky.

L'Ucraina, ha aggiunto, ha consegnato i corpi di 19 soldati russi caduti.

Medinsky ha pubblicato foto che mostrano persone in tute mediche bianche mentre sollevano sacchi bianchi per cadaveri dal retro di camion refrigerati.

Gli scambi di soldati catturati e il rimpatrio delle salme si sono svolti regolarmente durante il conflitto, rappresentando uno dei pochi successi diplomatici tra le parti.

Durante i colloqui del mese scorso, la Russia ha presentato una lista di richieste, tra cui la cessione di ulteriori territori da parte dell'Ucraina e il rifiuto di ogni forma di supporto militare occidentale.

Kiev ha respinto queste richieste definendole ultimatum inaccettabili e ha messo in dubbio l'utilità di ulteriori negoziati se Mosca non è disposta a fare concessioni.