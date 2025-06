Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha dichiarato di essere pronto a collaborare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per raggiungere un accordo di pace globale con Israele.

In una lettera inviata mercoledì al presidente statunitense, Abbas ha espresso la sua “profonda gratitudine e apprezzamento per gli sforzi di Trump nel raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e l’Iran”, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa.

Abbas ha definito il cessate il fuoco tra Iran e Israele un “passo necessario e importante per disinnescare le crisi che affliggono il mondo, il quale avrà un impatto positivo sulla sicurezza e stabilità della regione”.

Dopo 12 giorni di combattimenti aerei tra i due Paesi della regione, Trump ha annunciato lunedì un cessate il fuoco tra Israele e Iran per porre fine al conflitto.

“Un cessate il fuoco a Gaza costituirebbe un ulteriore passo negli sforzi cruciali di Trump per raggiungere una pace giusta e globale tra palestinesi, israeliani e il resto del mondo”, ha affermato Abbas.

Il leader palestinese ha manifestato la sua disponibilità a collaborare con Trump, l’Arabia Saudita e l’intera comunità internazionale “per mantenere la promessa di pace, portando a sicurezza e stabilità per tutti”.

“Con voi, possiamo raggiungere ciò che sembrava impossibile: una Palestina riconosciuta, libera, sovrana e sicura; un Israele riconosciuto e sicuro; e una regione che gode di pace, prosperità e integrazione,” ha scritto Abbas nella sua lettera a Trump.