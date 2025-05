La Siria è pronta a firmare un accordo per importare elettricità dalla Türkiye linea di trasmissione da 400 kilovolt tra i due Paesi "a breve", ha riferito l'agenzia di stampa statale siriana.

La Siria sta inoltre lavorando alla creazione di un gasdotto che collegherà la città turca di confine Kilis con Aleppo, nel nord della Siria, secondo quanto dichiarato domenica dal ministro dell'energia siriano Mohammed al Bashir.

"Il gasdotto permetterà la fornitura di 6 milioni di metri cubi di gas al giorno alle centrali elettriche in Siria, contribuendo a migliorare la situazione energetica del Paese", ha aggiunto.

Lodando il sostegno di lunga data della Türkiye alla Siria, il ministro siriano ha sottolineato i recenti sforzi turchi per fornire elettricità al nord della Siria.

Il ministro ha dichiarato che sono in corso i preparativi per una nuova linea di trasmissione tra Reyhanli, in Türkiye, e la regione di Harem, in Siria, attraverso la quale saranno consegnati circa 80 megawatt di elettricità al nord della Siria una volta completato il processo di gara.

Ricerca di investimenti esteri

La Siria sta cercando investimenti esteri in tutto il settore energetico, dall'esplorazione all'estrazione, e accoglie con favore la partecipazione delle aziende turche alla ricostruzione post-bellica del Paese, ha dichiarato al Bashir sabato.

"La Siria è aperta agli investimenti in tutti i segmenti del settore energetico", ha affermato.

"Questi includono opportunità nell'esplorazione, perforazione, raffinazione e trasmissione nel settore petrolifero e del gas, oltre alla riabilitazione delle linee e delle centrali elettriche, alla ricostruzione delle raffinerie e alle attività minerarie", ha aggiunto.

Cooperazione nell'esplorazione di gas offshore

Sottolineando i preparativi della Siria per lanciare una serie di progetti di investimento nel settore petrolifero e del gas, al Bashir ha anche evidenziato i piani per sviluppare il settore minerario del Paese, con un focus su fosfati e litio.

Ricordando l'invito del ministro turco dell'Energia e delle Risorse Naturali, Alparslan Bayraktar, per l'esplorazione di gas naturale offshore durante le loro discussioni, al Bashir ha dichiarato che i due Paesi firmeranno un accordo quadro per una cooperazione energetica più ampia.

L'infrastruttura energetica della Siria è stata devastata da oltre un decennio di guerra civile, con danni diffusi a impianti petroliferi, centrali elettriche e linee di trasmissione.

Un tempo uno dei principali produttori di petrolio e gas del Mediterraneo orientale, la Siria ha visto il crollo della produzione. La produzione di petrolio è scesa da 383.000 barili al giorno e quella di gas naturale da 316 milioni di piedi cubi al giorno a una frazione di quei livelli, secondo l'Amministrazione per l'Informazione sull'Energia degli Stati Uniti.

Con le esportazioni interrotte, una fonte importante di entrate governative si è in gran parte prosciugata. Dal 2017, la Türkiye fornisce elettricità e carburante alle regioni nel nord della Siria.