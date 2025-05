L'aeroporto di Heathrow a Londra ha ripreso le operazioni a pieno regime sabato, un giorno dopo che un incendio aveva interrotto l'alimentazione elettrica, costringendo alla chiusura il più trafficato aeroporto d'Europa e causando caos nei viaggi globali.

L'industria dei viaggi si è affrettata a reindirizzare i passeggeri e a riorganizzare i programmi delle compagnie aeree dopo il vasto incendio in una sottostazione elettrica che serve l'aeroporto. Alcuni voli erano ripresi già venerdì sera, ma la chiusura del quinto aeroporto più trafficato al mondo per gran parte della giornata ha lasciato decine di migliaia di persone alla ricerca di camere d'albergo scarse e posti sostitutivi, mentre le compagnie aeree cercavano di riportare aerei ed equipaggi alle loro basi.

Un portavoce di Heathrow ha dichiarato via e-mail che il personale dell'aeroporto è al lavoro per assistere i passeggeri colpiti dall'interruzione. “Abbiamo centinaia di colleghi aggiuntivi nei nostri terminal e abbiamo aggiunto voli al programma di oggi per facilitare il viaggio di ulteriori 10.000 passeggeri attraverso l'aeroporto,” ha affermato il portavoce.

L'industria dei viaggi, di fronte alla prospettiva di un danno economico che potrebbe costare decine di milioni di sterline e a una probabile disputa su chi debba pagare, ha sollevato dubbi su come un'infrastruttura così cruciale possa fallire senza un sistema di backup.

“È un chiaro fallimento di pianificazione da parte dell'aeroporto,” ha dichiarato Willie Walsh, capo dell'associazione globale delle compagnie aeree IATA. L'aeroporto avrebbe dovuto gestire 1.351 voli venerdì, trasportando fino a 291.000 passeggeri, ma gli aerei sono stati deviati verso altri aeroporti in Gran Bretagna e in tutta Europa.

Niente di sospetto, le indagini sono in corso

L'amministratore delegato di Heathrow, Thomas Woldbye, ha dichiarato di aspettarsi che l'aeroporto torni “in piena operatività” sabato. Alla domanda su chi pagherà per i disagi, ha detto che ci sono “procedure in atto,” aggiungendo che “non abbiamo responsabilità previste per incidenti di questo tipo.”

Le restrizioni sui voli notturni sono state temporaneamente revocate dal Dipartimento dei Trasporti britannico per alleviare la congestione, ma il CEO di British Airways, Sean Doyle, ha affermato che la chiusura avrà un “enorme impatto su tutti i nostri clienti che volano con noi nei prossimi giorni.”

Compagnie aeree come JetBlue, American Airlines, Air Canada, Air India, Delta Air Lines, Qantas, United Airlines, British Airways e Virgin sono state deviate o sono tornate agli aeroporti di origine a seguito della chiusura.

Gli esperti di aviazione hanno affermato che l'ultima volta che gli aeroporti europei hanno subito interruzioni su una scala così ampia è stato nel 2010, con la nube di cenere vulcanica islandese.

Alcuni passeggeri costretti ad atterrare in Europa potrebbero dover rimanere nelle aree di transito se non dispongono dei documenti necessari per lasciare l'aeroporto.

I prezzi degli hotel intorno a Heathrow sono aumentati, con siti di prenotazione che offrivano camere a 645 dollari, circa cinque volte i livelli normali.

La polizia ha dichiarato, dopo una valutazione iniziale, di non trattare l'incidente alla sottostazione elettrica come sospetto, sebbene le indagini siano ancora in corso.