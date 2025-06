Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e ex consigliere di Donald Trump, ha dichiarato di rimpiangere alcune delle sue recenti critiche al presidente degli Stati Uniti dopo il loro pubblico scontro della scorsa settimana.

"Rimpiango alcuni dei miei post su @realDonaldTrump della scorsa settimana. Sono andato troppo oltre," ha scritto Musk sulla sua piattaforma di social media X mercoledì.

L'espressione di rimorso di Musk è arrivata pochi giorni dopo che Trump ha minacciato il miliardario tecnologico di "conseguenze serie" se avesse cercato di punire i Repubblicani che hanno votato a favore di un controverso disegno di legge sulla spesa.

La loro rottura, ampiamente discussa sui social media davanti a un pubblico affascinato, è iniziata giovedì scorso, quando Musk ha criticato duramente il cosiddetto "grande e bellissimo" disegno di legge sulla spesa di Trump, attualmente in discussione al Congresso.

Alcuni legislatori contrari al disegno di legge avevano chiesto a Musk, uno dei maggiori sostenitori finanziari del Partito Repubblicano nelle ultime elezioni presidenziali, di finanziare sfide primarie contro i Repubblicani che avevano votato a favore della legislazione.

"Dovrà affrontare conseguenze molto serie se lo farà," ha dichiarato Trump, che ha anche definito Musk "irrispettoso," a NBC News sabato, senza specificare quali sarebbero state queste conseguenze.

Trump ha inoltre affermato di non avere alcun desiderio di riparare il suo rapporto con il capo di Tesla e SpaceX, nato in Sudafrica, e di non avere intenzione di parlargli.

Nel suo post di mercoledì, Musk non ha specificato quali delle sue critiche a Trump fossero andate "troppo oltre."

Crisi del ‘disegno di legge sulla spesa’

I due ex alleati sembravano essersi separati in modo amichevole circa due settimane fa, con Trump che aveva elogiato Musk mentre lasciava il suo ruolo di riduzione dei costi presso il cosiddetto Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE).

Ma il loro rapporto si è incrinato nel giro di pochi giorni, quando Musk ha descritto il disegno di legge sulla spesa come un'"abominazione" che, se approvato dal Congresso, potrebbe definire il secondo mandato di Trump in carica.

Trump ha risposto ai commenti di Musk con un discorso infuocato nello Studio Ovale, e da lì la disputa è esplosa, lasciando Washington sbalordita.

"Guarda, Elon e io avevamo un ottimo rapporto. Non so se lo avremo ancora. Sono rimasto sorpreso," ha detto Trump ai giornalisti.

Musk, che era stato il maggiore donatore di Trump per la sua campagna del 2024, ha anche sollevato la questione della vittoria elettorale repubblicana.

"Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i Democratici controllerebbero la Camera e i Repubblicani sarebbero 51-49 al Senato," ha scritto, aggiungendo: "Tanta ingratitudine."

Trump ha successivamente dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social che tagliare miliardi di dollari in sussidi e contratti alle aziende di Musk sarebbe stato il "modo più semplice" per far risparmiare denaro al governo degli Stati Uniti. I media statunitensi hanno stimato il valore dei contratti a 18 miliardi di dollari.

Con rischi politici ed economici reali legati alla loro rottura, entrambi sembravano fare un passo indietro venerdì, con Trump che ha detto ai giornalisti: "Gli auguro solo il meglio," e Musk che ha risposto su X: "Altrettanto."

Eliminazione dei post sulle accuse di Epstein

Trump aveva parlato a NBC sabato dopo che Musk aveva eliminato una delle accuse esplosive fatte durante la loro disputa, collegando il presidente al finanziere caduto in disgrazia Jeffrey Epstein.

Musk aveva affermato che il presidente repubblicano è menzionato in file governativi non pubblicati sugli ex associati di Epstein, morto suicida nel 2019 mentre affrontava accuse di traffico sessuale.

Trump è stato nominato in una serie di deposizioni e dichiarazioni legate a Epstein che sono state rese pubbliche da un giudice di New York all'inizio del 2024. Il presidente non è stato accusato di alcun illecito nel caso.

"È ora di sganciare la vera bomba: (Trump) è nei file di Epstein," ha scritto Musk su X. "Questa è la vera ragione per cui non sono stati resi pubblici."

Musk non ha rivelato a quali file si riferisse e non ha fornito prove per la sua affermazione.

Sembra che quei tweet siano stati eliminati sabato mattina.