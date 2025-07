Una recinzione metallica alta cinque metri taglia il bordo orientale di Sinjil, una cittadina palestinese situata nella Cisgiordania occupata da Israele. Pesanti cancelli d'acciaio e blocchi stradali sigillano tutte le vie di accesso, tranne un'unica strada controllata da soldati israeliani in postazioni di guardia.

“Sinjil è ormai una grande prigione,” ha detto Mousa Shabaneh, 52 anni, padre di sette figli, osservando con rassegnazione mentre i lavoratori erigevano la recinzione nel mezzo del vivaio ai margini della città, dove coltivava alberi per la vendita, la sua unica fonte di reddito.

“Ovviamente, ora ci è vietato accedere al vivaio. Tutti gli alberi che avevo sono stati bruciati e persi,” ha aggiunto. “Alla fine, ci hanno tagliato ogni mezzo di sostentamento.”

Muri e posti di blocco eretti dalle forze israeliane fanno parte della vita quotidiana per quasi tre milioni di palestinesi residenti nella Cisgiordania occupata.

Tuttavia, molti ora affermano che l'aumento drammatico di queste barriere dall'inizio della guerra di Israele contro Gaza ha messo città e villaggi in uno stato di assedio permanente.

La recinzione intorno a Sinjil è un esempio particolarmente evidente delle barriere che sono sorte in tutto il territorio, diventando una caratteristica opprimente della vita quotidiana. Le forze israeliane affermano di averla eretta per proteggere l'autostrada Ramallah-Nablus nelle vicinanze.

Chiusure stradali

Gli abitanti ora devono percorrere strade strette e tortuose per raggiungere l'unico punto di accesso consentito.

Alcuni attraversano a piedi le chiusure stradali per raggiungere le auto dall'altra parte. Coloro che una volta guadagnavano da vivere lavorando nei terreni circostanti sono di fatto isolati, ha detto Bahaa Foqaa, il vicesindaco. Ha spiegato che la recinzione ha rinchiuso 8.000 residenti in appena 10 acri, tagliandoli fuori da 2.000 acri di terra circostante, di loro proprietà privata.

“Questa è la politica che l'esercito di occupazione usa per intimidire e spezzare la volontà del popolo palestinese.”

Circa 700.000 israeliani ora risiedono nei territori occupati da Israele nel 1967.

La maggior parte dei paesi considera queste comunità una violazione delle Convenzioni di Ginevra, che vietano l'insediamento di civili su terre occupate.

Dopo decenni in cui Israele ha fatto solo dichiarazioni di facciata sulla possibilità di uno stato palestinese indipendente, il governo israeliano di estrema destra ora include importanti sostenitori del colonialismo dei coloni che proclamano apertamente il loro obiettivo di annettere l'intera Cisgiordania occupata.

Vita sulle strade

Israele ha aumentato la sua presenza militare nella Cisgiordania occupata immediatamente dopo ottobre 2023.

Durante la notte, cumuli di terra e grandi massi sono stati posizionati sulle strade. Poi, pesanti cancelli metallici, solitamente dipinti di giallo o arancione, sono stati installati e chiusi dall'esercito agli ingressi delle comunità palestinesi, spesso su strade utilizzate anche dai coloni.

L'esercito ha istituito nuovi posti di blocco permanenti.

I cosiddetti posti di blocco volanti, istituiti improvvisamente e senza preavviso, sono diventati più frequenti.

Sana Alwan, 52 anni, che vive a Sinjil e lavora come personal trainer, ha detto che quello che una volta era un breve tragitto per raggiungere Ramallah può ora richiedere fino a tre ore per tratta, senza sapere all'inizio della giornata quanto tempo rimarrà bloccata ai posti di blocco.

Il lavoro è rallentato perché non può più garantire ai clienti di poterli raggiungere.

“Metà della nostra vita è sulle strade,” ha detto.

Economia soffocata

All'inizio di quest'anno, decine di migliaia di residenti della Cisgiordania sono stati sfollati a causa di una repressione israeliana a Jenin, nel nord.

Mohammad Jammous, 34 anni, cresciuto a Gerico e residente a Ramallah, era solito vedere la sua famiglia quasi ogni settimana. Con il viaggio di un'ora che ora si estende tipicamente a diverse ore per tratta, dice di riuscire a visitarli solo una volta al mese.

I funzionari dell'Autorità Palestinese, che esercita un'autonomia limitata nella Cisgiordania occupata da Israele, sospettano che l'impatto soffocante sull'economia e sulla vita quotidiana sia intenzionale.

“Stanno facendo tutto il possibile per rendere la vita estremamente difficile per il nostro popolo,” ha detto il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa ai giornalisti il mese scorso.