L'Iran ha annunciato di aver parzialmente riaperto il proprio spazio aereo, in seguito a un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti che ha interrotto quasi due settimane di ostilità con Israele.

“Lo spazio aereo della metà orientale del Paese è stato riaperto per voli nazionali e internazionali, oltre che per i sorvoli,” ha dichiarato Majid Akhavan, portavoce del Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Urbano dell'Iran, in un post su X giovedì.

Tuttavia, i voli da e per gli aeroporti Mehrabad e Imam Khomeini di Teheran rimangono sospesi fino a nuovo avviso, ha aggiunto.

La decisione arriva dopo un'escalation di 12 giorni tra Iran e Israele, iniziata con attacchi israeliani su obiettivi nucleari e militari iraniani il 13 giugno — uno dei confronti più diretti tra i due rivali degli ultimi anni.

Il cessate il fuoco temporaneo, mediato da Washington, ha permesso a entrambe le parti di fare un passo indietro dalla soglia del conflitto, sebbene le tensioni nella regione rimangano elevate.