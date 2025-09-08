Үндістанның Экономика жөніндегі бас кеңесшісі Ананта Нагесваран «Bloomberg TV» арнасына берген сұхбатында АҚШ Президенті Дональд Трамптың Үндістанға енгізген 50 пайыздық кедендік баж салығы елдің жалпы ішкі өнімін (ЖІӨ) биыл жарты пайызға төмендетуі мүмкін екенін айтты.
Нагесваран: «Салық мерзіміне байланысты осы жылы ЖІӨ-ге 0,5–0,6 пайыз аралығында ықпал етуі мүмкін», – деп мәлімдеді.
Украина қақтығысына шешім табуға ұмтылған Трамп Үндістанның мұнай импорты Мәскеудің соғыс әрекеттерін қаржыландыруға көмектесіп жатыр деп айыптап, өткен ай Үндістан тауарларына салынатын тарифтерді екі есеге арттырған болатын.
Әлемдегі үшінші ірі мұнай импорттаушы әрі тұтынушы Үндістанның Қаржы министрі Нирмала Ситараман өткен апта мәлімдеме жасады. Ол мәлімдемесінде экономикалық тұрғыдан тиімді болғандықтан Ресей мұнайын сатып алуды жалғастыра беретіндерін айтты.
АҚШ Халық санағы бюросының деректеріне сүйенсек, 2024 жылы АҚШ пен Үндістан арасындағы екіжақты сауда көлемі 129 миллиард долларға жетіп, АҚШ-тың сауда тапшылығы 45,8 миллиард долларды құраған.
Экспорттаушылар қауымдастығының болжамынша, тарифтер Үндістанның АҚШ-қа экспорттайтын 87 миллиард долларлық тауарларының шамамен 55 пайызына әсер етіп, бұл Вьетнам, Бангладеш пен Қытай секілді бәсекелестердің пайдасына шешілуі ықтимал.
Нагесваран үкіметтің 2026 жылдың наурызында аяқталатын қаржы жылы 6,3–6,8 пайыздық өсім болады деп болжайтынын атап өтті. Тіпті сәуір–маусым айларындағы 7,8 пайыздық кеңею соңғы бір жылдағы ең жоғары өсім көрсеткіші болған.