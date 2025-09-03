ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Путин Солтүстік Корея әскерлеріне алғыс айтты
Ресей Президенті Владимир Путин Солтүстік Корея әскерлеріне Ресейдің Курск аймағындағы батылдығы үшін ризашылығын білдірді.
/ Reuters
3 Қыркүйек 2025

Сәрсенбі күні өткен кездесуде Ресей Президенті Владимир Путин Солтүстік Корея Президенті Ким Чен Ынға Украина армиясына қарсы күресте солтүстіккореялық сарбаздардың көрсеткен ерлігі үшін алғыс айтты.

Қытайда өткен кездесуде Путин Кимге: «Сіздің бастамаңызбен арнайы жасағыңыз Курск аймағын азат етуге қатысты. Сарбаздарыңыз ерлікпен әрі қаһармандықпен шайқасты», – деді.

Солтүстік Корея әскері осы жылдың басында Украина күштерін Ресейдің батысындағы Курск аймағынан ығыстыруға көмектескен еді.

Президент Путин: «Қарулы күштер мен сарбаздардың отбасылары жасаған жақсылықты ешқашан ұмытпайтынымызды атап өткім келеді. Ресей халқы атынан ортақ күреске қатысқандарыңыз үшін сізге алғыс айтамын. Корей Халық Демократиялық Республикасы халқына алғысымды жеткізуіңізді сұраймын», – деді.

Мыңдаған әскер

Тамыз айының ортасында Владимир Путин Ким Чен Ынға хат жолдап, Украинаға қарсы жүргізілген күрес үшін солтүстіккореялық сарбаздарды мақтаған болатын.

Кореяның Жапония үстемдігінен азат етілуінің жылдығына орай жазылған хатта Путин Жапон отаршылдығын жою үшін Кеңес армиясы мен Солтүстік Корея күштерінің бірге соғысқанын еске салды.

Өткен жылы Путиннің оқшауланған мемлекетке жасаған сапары барысында Ресей мен Солтүстік Корея өзара қорғаныс келісіміне қол қойып, қарым-қатынастарын нығайтты.

Солтүстік Корея сәуір айында алғаш рет Украинаға қарсы майдан шебіне Ресей армиясымен бірге  әскери топ жібергенін растаған болатын.

Оңтүстік Корея мен Батыс барлау қызметтерінің мәліметінше, Пхеньян 2024 жылы Ресейдің Курск аймағына 10 мыңнан астам сарбаз, артиллериялық снаряд, зымыран мен ұзақ қашықтыққа ұшатын реактивті жүйелерді жіберген.

Сеул билігінің хабарлауынша, Ресей үшін соғысқан шамамен 600 солтүстіккореялық сарбаз қаза тауып, мыңдаған жауынгер жараланған.

