Түркияның Сыртқы істер министрлігі министр Хакан Фиданның 11–12 қыркүйек күндері ресми сапармен Италияға баратынын мәлімдеді.
Фидан Италияда Премьер-министрдің орынбасары әрі Сыртқы істер және халықаралық ынтымақтастық министрі Антонио Таянимен кездеседі. Екі министр соңғы рет 14–15 мамырда Анталияда өткен НАТО Сыртқы істер министрлерінің бейресми кездесуінде жүздескен болатын.
Бұл сапар екі ел арасындағы жоғары деңгейлі байланыстардың жалғасы. 29 сәуірде Римде Президент Режеп Тайып Ердоған мен Италия Премьер-министрі Джорджия Мелонидің тең төрағалығымен төртінші Түркия–Италия Үкіметаралық саммиті өткен болатын. Сондай-ақ 1 тамыз күні Стамбулда Президент Ердоғанның төрағалығымен Түркия–Италия–Ливия Үшжақты көшбасшылар саммиті ұйымдастырылды.
Ресми кездесулермен қатар министр Фидан Италияның жетекші талдау орталықтарының бірі «Istituto Affari Internazionali»-де саясат тақырыбында сөз сөйлейді.
Министрліктің хабарлауынша, Фидан мен Таяни кездесуде Түркия мен Италия арасындағы стратегиялық әріптестік пен НАТО, жоғары деңгейлі өзара сапарлардың маңызы және екіжақты саудада 40 миллиард долларлық межеге жету мәселесін талқыламақ.
Сонымен қатар Анкара ЕО-Түркия Кеден одағын жаңартудың маңызын атап өтіп, энергетикалық қауіпсіздік, байланыс және қорғаныс өнеркәсібі салаларында бірлескен жұмыс мүмкіндіктерін қарастырады.
Күн тәртібінде бұдан бөлек заңсыз көші-қон, ғылым және технология саласындағы жаңалықтар, НАТО-ға қатысты мәселелер мен Түркия–ЕО қатынастары бар. Тараптар Ливия, Палестинаның Газа аймағы, Сирия, Украина, Иран және Африка мәселелері бойынша да пікір алмасуы мүмкін.
Серіктестік артуда
2024 жылы екі ел арасындағы сауда айналымы 32,2 миллиард долларға жетіп, Италия Түркияның әлем бойынша бесінші, Еуропалық Одақ елдері арасында екінші ең ірі экспорт нарығына айналды. Римде өткен соңғы үкіметаралық саммитте көшбасшылар «сауда айналымын 40 миллиард долларға жеткіземіз» деп мақсат қойды.
Қорғаныс пен энергетика салаларында ынтымақтастық орнаған. Наурыз айында түрік қорғаныс компаниясы «Baykar» Италияның авиация алыбы «Leonardo»-мен ұшқышсыз әуе жүйелері бойынша келісімге қол қойды. Маусым айында «Baykar» Италияның «Piaggio Aerospace» компаниясын сатып алды. Сондай-ақ Түркияның «Eurofighter Typhoon» жойғыш ұшақтарын сатып алу келіссөздері жалғасуда.
Энергетика саласында Түркия мен Италия Оңтүстік газ дәлізінде маңызды рөл атқарып отыр. 2020 жылдың соңынан бері Транс-Анадолы газ құбыры (TANAP) арқылы тасымалданатын табиғи газ Транс-Адриатикалық газ құбыры (TAP) арқылы Италияға жеткізілуде.
Саясат пен саудадан тыс Италияда тұратын шамамен 50 мың түрік диаспорасы елдің әлеуметтік және мәдени өміріне үлес қосуда. Туризм де маңызды байланыс ретінде ерекшеленеді. 2024 жылы 719 мыңнан астам италиян турист Түркияға саяхаттаған.