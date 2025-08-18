АҚШ Президенті Дональд Трамп «Truth Social» платформасындағы бір қолданушының «Украина жерінің бір бөлігін Ресейге беруге дайын болуы керек» деген хабарламасын жариялады.
Трамп жексенбі күні: «Украина жерінің бір бөлігін Ресейге беруге дайын болуы керек, әйтпесе соғыс жалғасып, олар одан көп жерін жоғалтады!!», - деген жазба жариялады.
АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Марко Рубио бұған дейін жасаған мәлімдемесінде Ресей мен Украина бейбіт келісімге келу үшін «мәмілеге келу» қажет екенін айтқан еді.
Рубио «Fox News» телеарнасына берген сұхбатында: «Бейбіт келісімге қол жеткізу үшін екі тарап та қандай да бір нәрседен бас тартуға келісуі керек. Әйтпесе бір тарап бәрін өз еркімен алатын болса бұл бейбіт келісім емес, берілу болады», — деді.
Рубио АҚШ Президенті Дональд Трамп пен Ресей Президенті Владимир Путин арасында жұма күні Алясканың Анкоридж қаласында өткен саммиттен қалған негізгі мәселелер шекараның қай жерде болатыны, ұзақ мерзімді қауіпсіздік кепілдіктеріне қатысты сұрақтар және Украинаның қандай әскери одаққа қосыла алатыны туралы екенін атап өтті.
«Рубио жер мәселелеріне қатысты шешімді Украина қабылдайтынын атап өтіп, «Олардың жері. Олардың елі», — деді.
Трамп пен Путин Аляскада үш сағаттық кездесу өткізгеннен кейін Путин «мәмілеге» келгендерін мәлімдеген болатын.
Саммиттен кейін Трамп «Fox News» телеарнасына маңызды мәселелер бойынша келісімге қол жеткізілгенін, тек кейбір мәселелер ғана қалғанын айтты.
Ақ Үйдегі кездесу
Украина Президенті Владимир Зеленский ұсыныстарды талқылау үшін дүйсенбі күні Ақ Үйде Трамппен кездеседі. Ал дүйсенбі күні Еуропа басшылары мен НАТО басшысы Украина мәселесін талқылау үшін Вашингтонға барады. Кездесуге қатысатын тұлғалардың қатарында Франция Президенті Эммануэль Макрон, Италия Премьер-министрі Джорджия Мелони, Германия Канцлері Фридрих Мерц, Финляндия Президенті Александр Стубб, Еуропа комиссиясының төрайымы Урсула фон дер Ляйен және НАТО Бас хатшысы Марк Рютте бар.
Трамп жексенбі күні «Truth Social» платформасында тағы бір жазба жариялады. Жазбада Путиннің АҚШ-та үлкен саммит өткізуіне рұқсат беріп, «үлкен жеңіліске» ұшырағаны туралы медиадағы хабарларды сынға алды. Ол Путиннің кездесуді АҚШ-тан тыс жерде өткізуді қалағанын және жалған ақпарат таратушылар мұны білетінін айтып, «Бұл үлкен талқы тудырған мәселе болды» деп қосты.