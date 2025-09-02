ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
Жойқын жер сілкінісі: Ауғанстанда  қаза тапқандар саны 1400-ге жетті
Апатта 3200-ден астам адам жараланып, 8000-нан аса үй қирағаны хабарланды.
Жойқын жер сілкінісі: Ауғанстанда  қаза тапқандар саны 1400-ге жетті
/ AA
2 Қыркүйек 2025

Ауғанстандағы уақытша үкіметтің өкілі жексенбі түні елдің шығысында болған жер сілкінісінде қаза тапқандар саны 1 400-ден асқанын мәлімдеді.

Ауған Қызыл Жарты ай қоғамы сейсенбі күні X платформасында жариялаған хабарламасында кемінде 3 251 адамның жараланғанын және жер сілкінісінің 8 000-нан аса үйдің қирауына себеп болғанын атап өтті.

Бұл апат соғыс пен дағдарыстан зардап шеккен елдегі үшінші ірі зілзала болды.

АҚШ Геологиялық зерттеулер қызметі жер сілкінісінің жергілікті уақытпен 23:47-де болғанын хабарлады. Зілзала Джелалабадтан шығыс-солтүстік-шығысқа қарай 27 шақырым жерде 8 шақырым тереңдікте тіркелді.

Жер сілкінісінен ең қатты зардап шеккен аймақ — Кунар провинциясы. Кунардағы уақытша ауған билігінің өкілі Абдул Ғани аймақта құтқару жұмыстарының жалғасып жатқанын айтты.

Ғани: «Әлі де көптеген адам үйінді астында қалғандықтан қаза тапқандар саны көбеюі мүмкін», - деді.

Ұсынылған

Сондай-ақ Ғани Нур Гал, Савки, Уатпур, Маноги және Чапа Дара аудандарында ондаған үйдің қирағанын қосты.

Ауған уақытша үкіметі дүйсенбі күні аймаққа гуманитарлық жүк пен медициналық топ жібергенін, сондай-ақ Кабулдан қосымша көмектің жолға шыққанын мәлімдеді.

Пәкістан, Иран, Қытай және Үндістан секілді көрші елдермен қатар, Батыс мемлекеттері де Ауғанстанға көмек беруге уәде етті.

Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі сейсенбі күні жасаған мәлімдемесінде жолдардағы зақым апат аймақтарына жетуге кедергі болып отырғанын хабарлады.

Таулы аймақтарда құтқару жұмыстары тікұшақтар арқылы жүргізілуде.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us