De commissie ter bestrijding van racisme van de Raad van Europa heeft woensdag haar jaarverslag gepubliceerd. Daarin worden enkele van de meest voorkomende vormen van rassendiscriminatie in Europa belicht en worden landen aangespoord om hun inspanningen ter bestrijding ervan op te voeren.

Het verslag, dat de activiteiten van 2024 van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) behandelt, uitte zorgen over het feit dat de politie vaak personen op basis van etniciteit staande houden en doorzoeken.

Volgens het verslag treft etnisch profileren met name zwarte mensen, migranten, Roma, moslims en degenen die als zodanig worden gezien.

Het voegde eraan toe dat sommige Europese landen in strijd werden bevonden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens omdat zij dergelijke incidenten niet voldoende hebben onderzocht.

“Etnisch profileren heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor de samenleving als geheel, omdat het een gevoel van vernedering en onrechtvaardigheid veroorzaakt bij de getroffen mensen,” waarschuwde het verslag.

Ondanks de uitdagingen verwelkomde het rapport “bemoedigende initiatieven” in sommige landen, zoals de ontwikkeling van duidelijke regels tegen profileren en verbeterde traceerbare systemen voor aanhoudings- en fouilleerpraktijken.

“Regeringen en de leiding van wetshandhavers moeten voortbouwen op dergelijke initiatieven en resoluut actie ondernemen”, aldus het rapport.

Wat betreft Roma-kinderen meldde ECRI dat segregatie op scholen in verschillende landen “hoog” blijft, vaak voortkomend uit woonpatronen maar ook uit schoolpraktijken.

Het benadrukte dat leren in gesegregeerde omgevingen “leidt tot onderwijs van lagere kwaliteit voor Roma-kinderen” en riep regeringen op om “alle vormen van segregatie van Roma-kinderen op scholen te beëindigen.”

De commissie merkte verder op dat veel gelijkheidsorganen in Europa “niet over voldoende menselijke en financiële middelen beschikken om hun taken effectief uit te voeren” en waarschuwde voor politieke druk die hun onafhankelijkheid ondermijnt.

Toch verwelkomde het de goedkeuring van een nieuwe EU-richtlijn in mei 2024 die bindende normen stelt voor dergelijke instellingen.

“Nu meer dan ooit moeten de effectiviteit en onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen worden versterkt,” zei ECRI-voorzitter Bertil Cottier.