In een belangrijke stap voor de Palestijnse zaak staat Ierland op het punt om formeel handel met de Bezette Palestijnse Gebieden (BPG) te verbieden. Hiermee wordt Ierland het eerste Europese land dat een dergelijke maatregel neemt, aldus de Ierse vicepremier Simon Harris op dinsdag.

“Dit is een belangrijke maatregel, omdat we namens het Ierse volk onze stem laten horen tegen deze genocidale activiteiten,” verklaarde Simon Harris tegenover journalisten.

Harris gaf aan te hopen dat het “echte voordeel” van het publiceren van deze wetgeving is dat het andere landen kan inspireren om hetzelfde te doen.

“Het is belangrijk dat elk land alle middelen gebruikt die het tot zijn beschikking heeft,” voegde hij eraan toe.

De wet zal handel met de bezette gebieden verbieden door het importeren van goederen uit deze gebieden strafbaar te stellen onder de Douanewet.

Het Ierse kabinet heeft in mei formeel goedkeuring gegeven voor het opstellen van wetgeving, de “Israeli Settlements (Prohibition of Importation of Goods) Bill 2025”, om de invoer van goederen uit Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem te verbieden.