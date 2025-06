Het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene heeft gesuggereerd dat de moord op voormalig president John F. Kennedy mogelijk verband hield met zijn verzet tegen het nucleaire wapenprogramma van Israël. Ze vroeg zich daarbij af of zijzelf of president Donald Trump nu vergelijkbare risico's lopen.

"Er was ooit een geweldige president die geliefd was bij het Amerikaanse volk. Hij verzette zich tegen het nucleaire programma van Israël.

En toen werd hij vermoord," schreef de Republikein uit Georgia dinsdag op het sociale mediaplatform X.

"Moet ik nu ook vrezen voor mijn leven? En wat te denken van president Trump, die Israël vanochtend sterk bekritiseerde omdat ze doorgaan met aanvallen op Iran?" voegde ze eraan toe.

Haar opmerkingen kwamen kort nadat Trump Israël had gewaarschuwd om geen verdere luchtaanvallen op Iran uit te voeren, en dergelijke acties een "grote schending" van een wapenstilstandsovereenkomst noemde.

Eindeloze buitenlandse oorlogen

Greene heeft zich ook uitgesproken tegen recente Amerikaanse militaire aanvallen op Iraanse nucleaire locaties. Ze bekritiseerde wat ze omschreef als eindeloze buitenlandse oorlogen die "buitenlandse belangen" dienen.

"Amerikaanse troepen zijn gedood en voor altijd fysiek en mentaal gebroken door regime wisselingen, buitenlandse oorlogen en voor de winst van de militaire industrie.

Ik ben het zat," schreef ze in een aparte post.

President Kennedy werd in 1963 vermoord in Dallas, Texas.

Hoewel officiële onderzoeken concludeerden dat Lee Harvey Oswald, een voormalig marinier, verantwoordelijk was voor de schietpartij, is de moord al lange tijd onderwerp van speculatie en complottheorieën.

Tijdens zijn presidentschap uitte Kennedy inderdaad zorgen over de nucleaire ambities van Israël.

In 1963 drong hij bij toenmalig premier David Ben-Gurion aan op transparantie over de nucleaire faciliteit in Dimona. Hij waarschuwde dat aanhoudende geheimhouding de Amerikaanse steun aan Israël "ernstig in gevaar" zou kunnen brengen.

Er is echter geen openbaar geverifieerd bewijs dat Kennedy's dood in verband brengt met dat geschil.

De opmerkingen van Greene hebben kritiek uitgelokt van politieke tegenstanders en analisten, die zeggen dat ze het risico lopen om ongefundeerde beweringen te versterken.

Ze heeft geen bewijs geleverd om het verband tussen de moord op Kennedy en het nucleaire beleid van Israël te ondersteunen.